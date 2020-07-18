Голливудская пара: Дмитрий Комаров покорил редким светским выходом с красоткой женой

Эффектная пара прошлась по красной дорожке на 15-летии Светской жизни
За время длительного карантина все уже упели немного подзабыть, что такое концерты и светские выходы. Так что яркая вечеринка в ботсаду по случаю 15-летия программы "Светская жизнь" с Катей Осадчей стала для звезд отличным поводом наконец выгулять новые наряды и выйти на сцену. Порадовали редким совместным выходом и телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров и его жена Александра Кучеренко.
Пара эффектно прошлась по красной дорожке и с удовольствием позировала фотографам. Так, бессменный ведущий "Мира наизнанку" надел стильный клетчатый костюм в светлых тонах, который дополнил шелковой рубашкой и коричневыми кожаными туфлями.
А модель и телеведущая Кучеренко блистала в нежном летнем платье с цветочным принтом и модными рукавами-буфами из новой коллекции Katerina Rutman весна-лето 2020.
Свой эффектный аутфит Александра дополнила босоножками на шнуровке, маленькой стеганой сумочкой на плечо и изящными украшениями. Волосы девушка собрала в хвост, завив их в красивые локоны, а макияж сделала с акцентом на глаза.
Супруги трогательно держались за руки и счастливо улыбались на камеру.
"Какой-то красавчик в костюме посмел взять меня за руку @komarovmir, ты не знаешь, кто он?) P.S. Спасибо @svitsketv за красивый концерт в Ботаническом саду к 15-летию программы! В эфире скоро на 1+1", - прокомментировала фото Саша.
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко восхитили стильным выходом в свет (фото: instagram.com/aakucherenko)
Пользователи сети в очередной раз отметили, что Дима и Саша - очень красивая пара, а на этом фото будто бы звезды Голливуда, и не поскупились на теплые слова.
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Ранее Дмитрий Комаров рассказал, как делал любимой предложение - для этого ведущий выбрал полет на вертолете над Киевом.