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Голливудская пара: Дмитрий Комаров покорил редким светским выходом с красоткой женой

Суббота 18 июля 2020 10:58
Голливудская пара: Дмитрий Комаров покорил редким светским выходом с красоткой женой
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (фото: instagram.com/komarovmir)
Автор: Марина Настевич

Эффектная пара прошлась по красной дорожке на 15-летии Светской жизни

За время длительного карантина все уже упели немного подзабыть, что такое концерты и светские выходы. Так что яркая вечеринка в ботсаду по случаю 15-летия программы "Светская жизнь" с Катей Осадчей стала для звезд отличным поводом наконец выгулять новые наряды и выйти на сцену. Порадовали редким совместным выходом и телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров и его жена Александра Кучеренко.

Пара эффектно прошлась по красной дорожке и с удовольствием позировала фотографам. Так, бессменный ведущий "Мира наизнанку" надел стильный клетчатый костюм в светлых тонах, который дополнил шелковой рубашкой и коричневыми кожаными туфлями.

А модель и телеведущая Кучеренко блистала в нежном летнем платье с цветочным принтом и модными рукавами-буфами из новой коллекции Katerina Rutman весна-лето 2020.

Голливудская пара: Дмитрий Комаров покорил редким светским выходом с красоткой женой

Свой эффектный аутфит Александра дополнила босоножками на шнуровке, маленькой стеганой сумочкой на плечо и изящными украшениями. Волосы девушка собрала в хвост, завив их в красивые локоны, а макияж сделала с акцентом на глаза.

Супруги трогательно держались за руки и счастливо улыбались на камеру.

"Какой-то красавчик в костюме посмел взять меня за руку @komarovmir, ты не знаешь, кто он?) P.S. Спасибо @svitsketv за красивый концерт в Ботаническом саду к 15-летию программы! В эфире скоро на 1+1", - прокомментировала фото Саша.

Голливудская пара: Дмитрий Комаров покорил редким светским выходом с красоткой женой

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко восхитили стильным выходом в свет (фото: instagram.com/aakucherenko)

Пользователи сети в очередной раз отметили, что Дима и Саша - очень красивая пара, а на этом фото будто бы звезды Голливуда, и не поскупились на теплые слова.

  • Пара очень красивая! Вы прекрасные! Счастья и красивых деток!
  • Да... Красавчик не то слово. И вы Саша очень красивая девушка. И пара вы просто огонь
  • Будто с золотой тростью в руках
  • Непривычно видеть такого официального Дмитрия
  • Как здорово !!!!Счастья вам вам ребята!!!!!!
  • Дуже красиві!
  • Космос!
  • Але вже файні
  • Барби и Кен
  • Безумно красивая пара. Я вами восхищаюсь
  • Лучшая жена для человека с большим сердцем @komarovmir
  • Замечательная пара
  • Какие же вы красивые! Будьте счастливы!

Голливудская пара: Дмитрий Комаров покорил редким светским выходом с красоткой женой

Скриншот комментариев

Ранее Дмитрий Комаров рассказал, как делал любимой предложение - для этого ведущий выбрал полет на вертолете над Киевом.

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Новости Украины Дмитрий КомаровАлександра Кучеренко
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