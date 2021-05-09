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Go_A провели первую репетицию номера для Евровидения и показали, как проводят время в Роттердаме

Новина українською → Нидерланды, Воскресенье 09 мая 2021 20:18
Go_A провели первую репетицию номера для Евровидения и показали, как проводят время в Роттердаме Фото: Go_A на репетиции номера для Евровидения на сцене в Роттердаме (eurovision.tv)
Автор: Владимир Костырин

Украинская группа Go_A провела на Ahoy Arena в Роттердаме первую репетицию своего конкурсного номера на Евровидение 2021, на котором "зажжет" с песней "Шум" (Shum). Само же выступление состоится в первом полуфинале 18 мая.

Видео дебютных проб на сцене опубликовано 9 мая на YouTube-канале "Eurovision Song Contest".

Музыканты облачились в концертные наряды, и оттачивали шоу. Как видно на кадрах, для выступления Go_A подобрали не только яркий видеоряд - инсталляция будет транслироваться на огромном экране за самими артистами, но и драйвовый танцевальный номер с люминесцентными обручами в руках.

На артистах одежда в бело-черных тонах с этно-элементами, а солистка группы Катерина Павленко в черном платье и пышном зеленом кожушке-накидке.

Видео: группа Go_A провела первую репетицию номера на сцене Евровидения в Роттердаме

Go_A провели первую репетицию номера для Евровидения и показали, как проводят время в РоттердамеGo_A провели первую репетицию номера для Евровидения и показали, как проводят время в Роттердаме

Группа Go_A отрепетировала концертный номера для Евровидения на сцене в Роттердаме (фото: eurovision.tv)

Также музыканты в своем Instagram в stories рассказали подробности о прибытии в Роттердам, как проводили время перед репетицией, и поделились первыми впечатлениями.

Сразу после прилета в аэропорту им сделали тесты на COVID-19, выдали специальные бейджи участников Евровидения и активировали их, после чего группа с командой отправилась на автобусе в отель для расселения. Ребята показали на видео, как успели дружно отметить свой приезд, какие у них номера в гостинице, как готовятся к выходу на сцену, совершают утреннюю пробежку, проводят досуг и разыгрываются и распеваются.

Катя рассказала, что в своем номере обнаружила открытку в одном из букетов - оказалось, что цветы отправили специально для музыкантов из Украины поклонники.

Также на кадрах видно закулисье Ahoy Arena, и как отрываются другие участники во время репетиции номера Go_A, а шоу, судя по всему, действительно будет зрелищным и впечатляющим.

Go_A провели первую репетицию номера для Евровидения и показали, как проводят время в РоттердамеGo_A провели первую репетицию номера для Евровидения и показали, как проводят время в РоттердамеGo_A провели первую репетицию номера для Евровидения и показали, как проводят время в РоттердамеGo_A провели первую репетицию номера для Евровидения и показали, как проводят время в Роттердаме

Группа Go_A в Роттердаме провела первую репетицию номера для Евровидения (фото: instagram.com/stories/go_a_band)

Ранее сообщалось, что россиянку Manizha разнесли за номер для Евровидения 2021 на первой репетиции выступления.

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