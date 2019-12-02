"Глаза отца, но мой носик": Светлана Тарабарова впервые показала лицо сыночка (видео)

Светлана Тарабарова с мужем и сыном (фото: пресс-сулжба)

Тарабарова презентовала новый клип на песню "Падає сніг"

Светлая сторона украинского шоу-бизнеса Светлана Тарабарова впервые показала своего сына. Малыш Иван, лицо которого родители тщательно скрывали от посторонних глаз, стал главным героем музыкального видео на новогоднюю песню "Падає сніг".

"Возможно, как любая мать, я скажу очень банальные вещи: Иван — это чудо, его улыбка делает меня счастливой, — поделилась Светлана. — У него глаза отца и ямочки на щечках, но мой носик и характер. Существует много предрассудков по поводу того, стоит ли показывать лицо ребенка. Мы с мужем долго колебались, но все решил счастливый случай: когда я написала очень теплую новогоднюю песню "Падає сніг", то сразу поняла, что видео на нее тоже должно быть теплым, семейным. А когда песню услышал наш сын — то сразу впервые в жизни начал аплодировать, и судьба главного героя была решена мгновенно".

TARABAROVA - Падає сніг

Интересная статистика о съемках:

1 год 2 месяца и 21 день родители прятали лицо сына.

За 10 дней до начала зимы родилась песня "Падає сніг".

За 8 дней до начала зимы было решено снимать видео.

3 мин 21 сек — ровно столько времени ушло на то, чтобы Инна Грабарь согласилась стать режиссером видео (ровно столько времени играет песня).

280м2 был украшен новогодним декором для создания соответствующего настроения.

За 5 дней до начала зимы состоялись съемки видео.

15 друзей приняли участие в съемках сцены новогодней вечеринки.

За 1 день до начала зимы был завершен монтаж видео.

За 3 часа до премьеры были завершены работы по пост-продакшну.

Первым посмотрел и остался вполне доволен результатом Иван.

Фото: Саша Самусевич

Саунд-продюсированием песни "Падає сніг" занимался Александр Сосин с TATAMUSIC. Режиссером видео выступила Инна Грабарь, а стилистом — Евгений Кириенко, который подобрал стильные образы от украинских дизайнеров DAFNA MAY, Ariamo Salon и Andreas Moskin.

В своих соцсетях TARABAROVA выразила отдельную благодарность друзьям, которые приняли участие в съемках клипа: Соломии Витвицкой и Владу Кочаткову, Наталье Карпе, Алене Шоптенко, Тимуру и Инне Мирошниченко, Никите Добрынину и Даше Квитковой, Катерине Орловой, Оле Сизовой, Екатерине Кантемир, Елене Павленко, Александру Сосину, Андрею и Олесе Порадовским, Ивану Литвинову, Андрею Кадомцеву. И, конечно же, певица поблагодарила своего мужа Алексея, семью, близких и всех, кто на светлой стороне музыки, а также коттеджный комплекс "Белгравия", где проводились съемки видео, и галерею подарков "3D Декор" и дизайнера Елену Боцман за новогоднюю атмосферу в кадре.