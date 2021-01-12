Глаз не оторвать: Юлия Санина умилила фанатов искренним фото с уснувшим сыном

Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss/)

Украинская певица Юлия Санина щедро делится не только плодами своего творчества на сцене, еще она обожает посвящать многочисленную армию своих поклонников в личную жизнь.

Фанаты Саниной отвечают ей взаимностью: мало какая семья в украинском шоу-бизнесе так обласкана комплиментами от фолловеров в соцсетях.

Недавно Юлия со своими мужчинами побывала в Египте. Сразу после финала проекта "Танцы со звездами", в котром Саниной не хватило совсем немного, чтобы забрать победу себе, вместе с семьей певица улетела расслабиться и набраться новых сил.

Звезда все время радовала поклонников горячими снимками с солнечной страны: с мужем и сыном они катались на яхте открытом море, просто купались и валялись на пляже.

А теперь у Юлии, видимо, в порыве ностальгии появилось желание показать спонтанный снимок - в полотенцах, они с сыном греются на солнышке после моря. Малыш даже уснул. Неожиданные кадры - самые удачные!

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Я не помню, о чем думала в тот момент. Помню только ощущения: соленые брызги, ветер, уставшие мы, запах моря... Спасибо за снимок, люблю, когда ты видишь тот самый "момент", - написала Санина, обратившись к мужу, который сфотографировал семью.

Фанаты оценили фото и пошутили, что с него можно делать mood-мем. А еще поблагодарил Юлию за вдохновение.

Вы такие красивые. Глаз нельзя оторвать!

Любовь, забота и свобода

Вау!

Напомним, недавно Юлия Санина озадачила фанатов новой татуировкой и заговорила о расставании.