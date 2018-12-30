Главный холостяк страны рассказал о самом желанном подарке на день рождения

Никита Добрынин (фото: РБК-Украина)

Сейчас "холостяк" может позволить себе все

Сегодня, 30 декабря, Никита Добрынин, участник девятого сезона шоу "Холостяк", празднует свой 31-й день рождения. По признанию "холостяка" - самый главный, лучший и желанный подарок для него - это его друзья. Пост об этом он опубликовал на своей странице в Facebook.

Сейчас, говорит Никита, он может позволить себе все, хотя в детстве - когда ему было 7 лет, он мечтал о новых кроссовках и мягкой игрушке. А в 15 лет - пределом его мечтаний была гитара. В 23 года Никита мечтал совершить кругосветное путешествие.

Сейчас же, когда успешный молодой человек, осуществил все свои мечты и может позволить себе все, что захочет, больше всего в жизни он ценит присутствие друзей рядом.

"Самые ценный из таких сюрпризов - друзья. О своих я когда-то и мечтать не мог. Ведь они делают меня лучше и искренне радуются каждой моей победе.

И хоть сегодня в свой День рождения я очень далеко от своих, все равно чувствую, что они близко как никогда", - написал Никита на своей странице.

"Холостяк" сейчас пребывает в столице Дании - Копенгагене.

Никита Добрынин – ведущий телеканала "М1" и радиостанции "Русское Радио Украина" и главной редактор украинского мужского журнала "XXL" сейчас принимает участие в съемке проекта "Холостяк". Премьера девятого сезона проекта состоится уже весной 2019 года на телеканале СТБ.

Скриншот поста (facebook.com/nikitadobrynin)

Фолловеры присоединились к поздравлениям с праздником - о чем свидетельствует множество комментариев на его странице.

"С днём рождения! Желаю чтобы каждый твой день был чудесным, интересным, насыщенным, потрясающим и впечатляющим. Желаю здоровья и безграничного счастья", - пишет Татьяна Карикова.

"С Днём Рождения! Никита Добрынин (Nikita Dobrynin) сумасшедших вершин и успехов. И не потерять себя на любой высоте ! Обнимаю ! С Праздником!", - поздравляет Olya Tsibulskaya.

"С днём рождения, Ник! Ты давай возвращайся, Холостяк, тебе ещё окончательный выбор делать", - напоминает Михаил Присяжнюк.

С днем варенькой. Это самый вкусный возраст, желаю кайфовать каждый день!", - пишет Алёна Лазуткина.

Скриншот комментариев (facebook.com/nikitadobrynin)

Напомним, ранее мы писали о том, что участник седьмого сезона популярного украинского шоу "Холостяк", спортсмен Дмитрий Черкасов, вышел в свет с беременной женой.

Отметим, победительница шоу "Холостяк" выиграла престижный конкурс красоты.

Также, ранее мы писали о том, что победительница "Холостяка 6" показала фото в свадебном платье.

Видео РБК-Украина