"Гламурные пакеты на ногах": Настя Каменских удивила новым откровенным образом

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица позирует в экстремально высоких ботфортах

Настя Каменских после презентации своего нового творческого дуэта с латиноамериканским певцом La Ghetto и клипа на ремикс хита Peligroso продолжает засыпать поклонников яркими и порой вызывающими снимками. При этом зачастую это были "горячие" кадры из новой видеоработы. И все же с различных выступлений Настя также не забывает показывать яркие наряды.

Так, на своей instagram-страничке украинская исполнительница опубликовала новый снимок, на котором позирует в облегающем боди телесного цвета. Кстати, боди – тренд сезона. Этот элемент гардероба вновь актуален, как никогда.

Интересно, что поклонники обратили внимание на другую деталь образа Каменских, а именно – экстремально высокие лаковые ботфорты бежевого цвета. При этом сделаны они с "эффектом помятости".

Настя снимает свое отражение в зеркале, укладка – традиционные непослушные кудри, вечерний мейкап. В общем, как всегда, горячая красотка.

Знойная Настя Каменских

Конечно же, поклонники поспешили оставить свои комментарии. Некоторые – забавные.

Похоже на гламурные мусорные пакеты на ногах)

Хороша девка! Где-то я вас видел, вы супермаркете АТБ не роботали?

На рыбалку!

Смотрю по сапогам и кудряшам Настенька собралась на рыбалку))

Шикарная!

Така підтянута красуня, що можна приклад брати! Як ти це все робиш, щоб виглядати так?

Красоту ничем не испортишь!

Волосы просто шикарнючие!

Какой пушистик)

Пора уже остаться в костюме Евы!

Секси!

Самая лучшая! Потому что... Настоящая!

Личико ангельски красивое и волосы шикарные, и можно другой прикид - тогда вообще класс будет!

Напомним, ранее Настя Каменских показала спортивное утро с Потапом.

Интересно, что позже Потап оценил сексуальное фото Каменских.