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"Гламурные пакеты на ногах": Настя Каменских удивила новым откровенным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.04.2019 - 14:48
"Гламурные пакеты на ногах": Настя Каменских удивила новым откровенным образом
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица позирует в экстремально высоких ботфортах

Настя Каменских после презентации своего нового творческого дуэта с латиноамериканским певцом La Ghetto и клипа на ремикс хита Peligroso продолжает засыпать поклонников яркими и порой вызывающими снимками. При этом зачастую это были "горячие" кадры из новой видеоработы. И все же с различных выступлений Настя также не забывает показывать яркие наряды.

Так, на своей instagram-страничке украинская исполнительница опубликовала новый снимок, на котором позирует в облегающем боди телесного цвета. Кстати, боди – тренд сезона. Этот элемент гардероба вновь актуален, как никогда.

Интересно, что поклонники обратили внимание на другую деталь образа Каменских, а именно – экстремально высокие лаковые ботфорты бежевого цвета. При этом сделаны они с "эффектом помятости".

Настя снимает свое отражение в зеркале, укладка – традиционные непослушные кудри, вечерний мейкап. В общем, как всегда, горячая красотка.

Знойная Настя Каменских

Знойная Настя Каменских

Конечно же, поклонники поспешили оставить свои комментарии. Некоторые – забавные.

  • Похоже на гламурные мусорные пакеты на ногах)
  • Хороша девка! Где-то я вас видел, вы супермаркете АТБ не роботали?
  • На рыбалку!
  • Смотрю по сапогам и кудряшам Настенька собралась на рыбалку))
  • Шикарная!
  • Така підтянута красуня, що можна приклад брати! Як ти це все робиш, щоб виглядати так?
  • Красоту ничем не испортишь!
  • Волосы просто шикарнючие!
  • Какой пушистик)
  • Пора уже остаться в костюме Евы!
  • Секси!
  • Самая лучшая! Потому что... Настоящая!
  • Личико ангельски красивое и волосы шикарные, и можно другой прикид - тогда вообще класс будет!

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