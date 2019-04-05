"Гламурные пакеты на ногах": Настя Каменских удивила новым откровенным образом

Певица позирует в экстремально высоких ботфортах
Настя Каменских после презентации своего нового творческого дуэта с латиноамериканским певцом La Ghetto и клипа на ремикс хита Peligroso продолжает засыпать поклонников яркими и порой вызывающими снимками. При этом зачастую это были "горячие" кадры из новой видеоработы. И все же с различных выступлений Настя также не забывает показывать яркие наряды.
Так, на своей instagram-страничке украинская исполнительница опубликовала новый снимок, на котором позирует в облегающем боди телесного цвета. Кстати, боди – тренд сезона. Этот элемент гардероба вновь актуален, как никогда.
Интересно, что поклонники обратили внимание на другую деталь образа Каменских, а именно – экстремально высокие лаковые ботфорты бежевого цвета. При этом сделаны они с "эффектом помятости".
Настя снимает свое отражение в зеркале, укладка – традиционные непослушные кудри, вечерний мейкап. В общем, как всегда, горячая красотка.
Знойная Настя Каменских
Конечно же, поклонники поспешили оставить свои комментарии. Некоторые – забавные.
Напомним, ранее Настя Каменских показала спортивное утро с Потапом.
Интересно, что позже Потап оценил сексуальное фото Каменских.