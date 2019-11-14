ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Gena VITER "померился достоинством" с экс-участником Танцы со звездами

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.11.2019 - 18:53
Gena VITER "померился достоинством" с экс-участником Танцы со звездами
Фото: Gena VITER и Полиграф Шарикоff (пресс-служба)

Артисты устроили яркий батл на сцене

В среду, 13 ноября на сцене киевского дворца "Октябрьский" состоялось выступление дуэта Gena VITER и Полиграф Шарикоff, покоривших публику своим треком и клипом “Я ловлю от жизни кайф”.

Отметим, что артисты устроили настоящий батл во время исполнения совместной песни, которая успела стать народным хитом. Создавалось ощущение, что артисты решили померяться своим мужским достоинством на глазах у почти двухтысячной аудитории.

Сразу было видно, что Gena VITER не собирается сдавать позиций, и несмотря на все попытки известного белоруса утянуть внимание публики своими прокачанными в зале формами, вокал певца Gena VITER в три октавы сделал свое дело. Публика аплодировала стоя и выкрикивала имя Gena VITER, что явно задело автора "нетленки" “Черный бумер”.

Gena VITER &quot;померился достоинством&quot; с экс-участником Танцы со звездами

Фото: Gena VITER и Полиграф Шарикоff (пресс-служба)

А после песни развязалась нешуточная словесная перепалка между артистами. Полиграф пожелал достичь коллеге таких же высот, как и он, на что Gena VITER парировал колкой шуткой, сказав, что есть две неизменные величины - индийские фильмы и песни Сереги. Не выдержав иронии, Полиграф поднял свое пальто и насильно натянул его на артиста.

Gena VITER &quot;померился достоинством&quot; с экс-участником Танцы со звездами

Фото: Gena VITER и Полиграф Шарикоff (пресс-служба)

Возможно, нарастающая с невероятной скоростью популярность артиста Gena VITER не дает покоя Полиграфу Шарикову, но многие отметили, что в отношениях между певцами повеяло холодком.

Gena VITER &quot;померился достоинством&quot; с экс-участником Танцы со звездами

Фото: Gena VITER и Полиграф Шарикоff (пресс-служба)

Напомним, что совсем недавно Gena VITER презентовал клип на лирическую композицию “VODA” , где раскрыл истинную формулу любви.

Украинский певец Art Demur представляет клип с невероятными пейзажами Карпат Певица SHY презентовала видео на новую песню "Повернись" к международному дню молитвы за детей сирот
Новости Украины певец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь