"Где у нас медовый месяц?" Горбунов и Мейхер взволновали сеть своими планами

Юрий Горбунов и Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Телеведущий и певица не смогли определиться, куда им отправиться в путешествие

Популярный актер и телеведущий Юрий Горбунов сейчас всецело занят актерской работой, ведь он снимается в продолжении сериала "Великі Вуйки". Но на съемочной площадке у него вспыхнул роман с партнершей и экс-"ВИА Грой" Надеждой Мейхер. Но поклонникам пары Горбунов-Осадчая не о чем беспокоиться, ведь романтика на экране не настоящая, а "киношная"! Так, артистка стала новой возлюбленной персонажа Юрия, Ивана. И если для Горбунова съемки в кино – дело привычное, то Надежда пока делает первые шаги в кинематографе, и жанр комедии для нее в новинку. Звезда поделилась забавным видео из закулисья съемок, опубликоава ролик в Instagram.

В кадре Надя и Юра ведут шуточный диалог и даже рассуждают о том, куда отправятся на медовый месяц.

"-Куда ты меня повезешь? – поинтересовалась Надя

- В лучшее село Украины – Великі… - начал Юрий.

- А Рахов? – спросила певица.

-Арахис? – переспросил, не расслышав ведущий.

- Рахов! – со смехом повторила экс-"ВИА Гра".

-Арахив? Это в Молдавии, под Кишиневом, - нашелся Юрий.

-Так у нас медовый месяц будет где? – уточнила Надежда.

-В Великих Арахисах! – утвердительно ответил Юрий со смехом".

Веселый ролик понравился подписчикам знаменитости. Они посмеялись от души и сообщили, что с нетерпением ждут выхода сериала на экраны.

"Море обояние в вас. Так притягивает, соблазнить вы легко сможете!", "Надежда красивая", "Два арахіса", "Мне нравятся эти двое, Очень забавная парочка. Арахис! Благодарю за юмор. В предвкушении от ожидаемого. Скорее бы уже!", "Класс, улыбнуло", - отмечали пользователи сети.

Скриншот комментариев

Ранее Надежда Мейхер заинтриговала фото в фате и сделала неожиданное публичное признание.

Напомним, что Юрий Горбунов и Лилия Ребрик проболтались о совместной работе в одном проекте. Так, телеведущая также снялась во второй части сериала "Великі Вуйки".