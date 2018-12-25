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"Гавань маминого счастья": Лорак восхитила милым новогодним фото с дочкой

Lite » Звезды 25.12.2018 - 07:17
"Гавань маминого счастья": Лорак восхитила милым новогодним фото с дочкой
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица позирует на фоне щедро украшенной елки в домашней обстановке

Популярная певица Ани Лорак, которая находится на стадии развода с мужем Муратом Налчаджиоглу, восхитила поклонников семейным праздничным фото с дочкой Софией на фоне сверкающей огнями елки. Милым снимком она поделилась в Instagram.

Артистка, облаченная в белоснежное длинное платье на беретелях нежно обнимает малышку, которая, подобно маме, наряжена в праздничное нежно-голубое платье с пышной фатиновой юбкой. На камине расставлены куклы, а рядом светится декоративный рождественский олень, озаряя улыбки на лицах мамы и доченьки.

"Мы нарядили елочку. Значит, скоро будет Новый год", - сообщила фанам певица.

&quot;Гавань маминого счастья&quot;: Лорак восхитила милым новогодним фото с дочкой

Фото: Ани Лорак с дочкой Софией (instagram.com/anilorak)

Поклонников Лорак умилила семейная идиллия в кадре и они тут же начали желать Соне и Каролине всего хорошего в наступающем году, отмечая теплоту и душевность снимка.

&quot;Гавань маминого счастья&quot;: Лорак восхитила милым новогодним фото с дочкой

Фото: Ани Лорак с дочкой (instagram.com/anilorak)

"Фото необычайной нежности, тепла и уюта. Дочкины объятия – главная гавань маминого счастья", "Сколько счастья, любви, тепла и добра в одном фото!", "Милашки. Счастья вам огромного. Новый год – время исполнения всех заветных желаний. Добра вам и любви, лучшие девочки",- искренне писали комментаторы.

&quot;Гавань маминого счастья&quot;: Лорак восхитила милым новогодним фото с дочкой

&quot;Гавань маминого счастья&quot;: Лорак восхитила милым новогодним фото с дочкой

&quot;Гавань маминого счастья&quot;: Лорак восхитила милым новогодним фото с дочкой

Скриншоты комментариев (instagram.com/anilorak)

Также Ани Лорак показала трогательное фото с дочкой, сделанное во время посещения новогоднего шоу с участием российского фигуриста Евгения Плющенко, "Лебединое озеро" в столице РФ Москве.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак заинтриговала намеком на отношения с известным укаинским продюсером Олегом Бондарчуком.

Видео: РБК-Украина

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