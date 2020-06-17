Гармония: Потап очаровал душевным домашним фото со счастливым сыном

Рэпер показал вкусный домашний обед с сыном Андреем
Потап не часто балует поклонников кадрами с сыном Андреем, а когда публикует новые фото, то они выглядят невероятно душевными, ведь досуг отца и мальчика не бывает скучным, семья Потапенко – за активность! Так, рэпер и его сын играют в баскетбол, Андрей любит футбол, а папа не прочь поддержать его в качестве болельщика. После активностей можно заглянуть в любимое заведение и перекусить. Но лучше всего навестить родных – у них и блюда вкуснее, и атмосфера душевнее! Потап опубликовал фото Андрея в гостях и показал, чем угощал мальчика.
Парень сидит за столом и с аппетитом обедает. Перед ним – тарелка с яичницей и сосисками. Рядом – овощи: редис, молодой лук и чеснок, листья салата и соус.
"У Деда, дома на кухне, так хорошо", – подписал фото с разносолами Потап. "Класс", - тут же оценила "аппетитный" кадр Даша Астафьева.
Сын Потапа Андрей с аппетитом обедал простой домашней пищей (фото: instagram.com/realpotap)
Поклонники тоже заметили душевную атмосферу, которую смогло передать простое, но такое красноречивое фото.
Скриншот комментариев
В разделе "сториз" продюсер похвастался ловкой игрой сына в баскетбол и показал совместное фото. Мальчик с аппетитом ест шаурму, сидя на зеленой лужайке. Отдельного внимания заслуживает его стильная прическа с хвостиком и выбритыми висками.
Потап с сыном позировали на зеленой лужайке в жаркий летний день (фото: instagram.com/realpotap)
Ранее спортивный совместный кадр Потапа с сыном вызвал ажиотаж и споры среди поклонников рэпера.
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Автор: Lite