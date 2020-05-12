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Все гармонично: муж Лилии Ребрик раскрыл особенный талант жены

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.05.2020 - 15:10
Все гармонично: муж Лилии Ребрик раскрыл особенный талант жены
Лилия Ребрик и Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Андрей Дикий поделился милой историей о своей супруге

В этом году супруги Лилия Ребрик и Андрей Дикий будут отмечать девятую годовщину брака. Ведущая телеканала «Украина» покорила мужа своей красотой и обаянием. В программе «Ранок з Україною», которая выходит на канале «Украина», хореограф Андрей Дикий рассказал о том, какая Лилия не на экране, а в реальной жизни.

Андрей и Лилия познакомились в 2011-м году на съемках танцевального проекта. Мужчина влюбился в нее с первого танца.

«Покорило, как она выглядит. Она красавица, очень обаятельная. Всегда светится изнутри. Конечно, покорила фигура. Я ухаживал за ней, приносил на тренировку и в гримерку разные вкусняшки, – вспомнил Андрей Дикий и добавил, каким особенным талантом обладает его жена. – Я открою холодильник – и мне будет казаться, что там ничего нет. А она из ничего может приготовить такую ​​конфету!»

Мужчина говорит, что Лиля, как никто другой умеет делать приятные сюрпризы-подарки ему и дочерям Диане и Полине.

«В ней настолько гармонично все сочетается. Когда нужно, она может дать стержень, бывает и ранимой. У нее прекрасное чувство юмора. День расписан по минутам, Лиля успевает находить подарки, удивлять. С уверенностью могу сказать, что она – самая лучшая мама на свете», – рассказал мужчина в программе «Ранок з Україною».

Теги Новости Украины Лилия Ребрик
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