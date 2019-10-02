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Фронтмен Pianoбой Дмитрий Шуров украсил обложку знаменитого глянца

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.10.2019 - 13:27
Фронтмен Pianoбой Дмитрий Шуров украсил обложку знаменитого глянца
Дмитрий Шуров (фото: instagram.com/dmitry_shurov)

Музыкант стал героем нового номера Pink

Популярный музыкант Дмитрий Шуров часто дает интервью глянцевых изданиям, но обложку Pink он украсил впервые. Свой выбор героя известный журнал объяснил просто: "Осенью все по-другому. Хочется более сытных завтраков, лирической музыки и поддержки. Поэтому быстро согласились в редакции, что на обложке октябрьского номера должен быть артист, чьи песни знаем наизусть. Песни, которые заставляют немного взгрустнуть, а потом сразу же улыбнуться. Конечно же, это должен быть Pianoбой".

Фронтмен Pianoбой Дмитрий Шуров украсил обложку знаменитого глянцаНовая обложка Pink (фото: пресс-служба)

В интервью Дмитрий рассказал о своих светлых и темных сторонах, творчестве и вдохновении, о слабости и балансе, о гениальности и счастье. Несколько цитат из разговора с артистом уже попали в сеть:

"Я вечно балансирую между адом и раем. Эти эмоциональные горки и дают топливо двигаться дальше в творчестве, писать песни, музыку. Но от них очень устаешь сам и страдают близкие".

Фронтмен Pianoбой Дмитрий Шуров украсил обложку знаменитого глянца

Борьба между темной и светлой стороной – обычное дело (фото: instagram.com/dmitry_shurov)

"Светлые люди пахнут весенним полем, первым инеем, холодным водопадом посреди леса".

Фронтмен Pianoбой Дмитрий Шуров украсил обложку знаменитого глянцаВ интервью Дима рассказал о новом альбоме (фото: instagram.com/dmitry_shurov)

"Женщины наделены особой интуицией, шестым, седьмым и так далее чувством. От надвигающегося цунами до цвета, который будут носить все в следующем году. Они чуют эти вещи намного раньше".

Дмитрий уже успел поделиться радостной новостью с подписчиками в своем микроблоге. Он опубликовал фото и написал: "В свежем октябрьском @pink_magazine_ua – большой эксклюзив про грядущий альбом, про светлые и темные стороны, много "за жизнь" и, конечно, крутые журнальные фото, за что всей команде проекта огромное спасибо. налетай)".

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