Эти формы! Тина Кунаки восхитила идеальной фигурой в бикини

Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Модель получила массу комплиментов

Тина Кунаки, как и многие другие знаменитости, воспользовалась послаблением карантина, чтобы провести отпуск на райском острове. 23-летняя модель отправилась на греческий Миконос, где отдыхает, а также участвует в съемках. На новом фото популярная в сети звезда позирует в светло-голубом бикини, которое выгодно подчеркивает ее загорелую кожу, а также совершенную фигуру. Пикантные снимки Тина сделала еще более горячими благодаря соблазнительным позам.

«Вау, ты прекрасна», «Теперь я понимаю Венсана Касселя», «Прекрасна», «Ты само совершенство», «Ты невероятная», – принялись обсуждать фото поклонники звезды.

Тина Кунаки демонстрирует идеальную фигуру (фото: instagram.com/tinakunakey)

Часть фото с отдыха Кунаки запостила в сториз – она отправилась в Грецию со своим братом Зикари. Модель часто публикует фото с парнем, который также ведет свой блог в сети Instagram. Девушка показала, как они проводят время на пляже: загорают, пьют прохладительные напитки, а также занимаются спортом.

Не обошлось и без летних аутфитов – Тина показала несколько образов, в которых отправилась на прогулку по побережью. Девушка красуется в платье молочного оттенка с пышными оборками, а также утонченных босоножках. На другом фото она примерила короткое платье из блестящей ткани с невесомой юбкой. В качестве пляжных аксессуаров модель предпочитает этим летом объемную сумку, солнцезащитные очки в широкой белой оправе. Примечательно, что Тина, в отличие от многих звезд, загорает без трендовых цепочек и подвесок.

Тина на отдыхе с братом (фото: instagram.com/tinakunakey)

Муж Тины – 53-летний французский актер Венсан Кассель – в Грецию не поехал. Напомним, ранее Кунаки показала архивные фото периода беременности, на которых они предстали вместе с любимым супругом. Кадры сделаны в привычном для звезд юморном ключе: Венсан держит Тину за грудь, а она держится руками за округлившийся животик. Оба выглядят счастливыми и довольными.

Венсан Кассель и Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)