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Фитнес-мотивация: Ева Лонгория раскрыла секрет стройных ноги и упругих ягодиц (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.11.2019 - 19:28
Фитнес-мотивация: Ева Лонгория раскрыла секрет стройных ноги и упругих ягодиц (видео)
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда мотивирует поклонников

Ева Лонгория регулярно восхищает поклонников стильными выходами в разнообразных нарядах, а еще – своей совершенной фигурой. Периодически 44-летняя красотка приоткрывает тайну такой восхитительной фигуры, наглядно показывая, как добиться подобного результата. В очередном видео звезда, которая уже стала настоящей фитнес-иконой, демонстрирует упражнения на нижнюю часть тела.

Фитнес-мотивация: Ева Лонгория раскрыла секрет стройных ноги и упругих ягодиц (видео)Ева в отличной форме! (фото: instagram.com/evalongoria)

Ева делает глубокие приседания, держа в руках штангу. Короткий ролик вызвал настоящую бурю восторгов у поклонников Лонгории. Неудивительно! Теперь понятно, как вечно занятой знаменитости и маме удается оставаться такой стройной и подтянутой. К слову, безупречные ноги и упругие ягодицы уже стали настоящей фишкой звезды. А однажды ноги Евы даже были признаны самыми красивыми среди мировых знаменитостей по версии известного мужского журнала.

Ева в спортзале (видео: instagram.com/evalongoria)

Чтобы подчеркнуть все достоинства своего тела, Ева надела соблазнительный наряд. Черные легинсы и черный топ еще сильнее акцентировали внимание на совершенных очертаниях фигуры, а розовые и серые переплеты придали образу дерзкую жизнерадостную нотку. Дополняли картину черные кроссовки и перчатки. Волосы Лонгория собрала в высокий пучок, а макияж решила не наносить. Любоваться свежестью и красотой звезды можно бесконечно!

Фитнес-мотивация: Ева Лонгория раскрыла секрет стройных ноги и упругих ягодиц (видео)Стройное тело – "база" для стильных образов (фото: instagram.com/evalongoria)

Интересно, что обычно Ева публикует упражнения на верхнюю часть тела, показывая работу мышц рук и спины. Работа с гантелями, штангой, фитнес-резинками и канатами… В ход идет все! И нужно отдать должное звезде: точеная фигура 44-летней красотки – настоящая мотивация для всех ее поклонников. Они не устают писать, как она вдохновляет их, и благодарить ее.

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