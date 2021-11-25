Фиолет экранизировали свою песню, которая стала символом перемен: невероятно чувственное видео
Фиолет выпустили клип на хит из своего самого поэтического альбома "Стежка". Почему именно эта песня? Потому что она успела стать для фронтмена команды Сергея Мартынюка пророческой.
Чем особенное это видео и какие планы у Фиолета дальше – читайте в материале Lite.
Что известно о песне и клипе "Стежка"
Первые строчки "Стежки" родились в позапрошлом году в Барселоне. За это время в жизни Сергея изменилось немало и "Стежка" стала "своеобразным символом тех перемен".
"С ее помощью я учусь отпускать мучительное прошлое и с искренним оптимизмом смотреть в будущее", – рассказывает Колос.
Сергей Мартынюк (фото: instagram.com/sergiy_kolos)
"Стежка" – первая песня Фиолета, где звучат тоскливые нотки эрху: старинного китайского инструмента, похожего на скрипку.
Такой музыкальный прием максимально подчеркивает настроение и смысл песни.
Сергей Мартынюк (фото: instagram.com/sergiy_kolos)
Главные герои чувствительной и откровенной видеоистории продолжают идти своей "тропой жизни" пока не пересекутся.
"Иногда наши тропы похожи на лабиринты, по которым мы ходим по кругу, ища выход, иногда они пересекаются, добавляя в нашу жизнь новых людей, а иногда они расходятся, принося болезненные расставания", – комментирует видео Сергей.
К слову, режиссером нового клипа стала Кристина Зинчук. С ней группа уже работала над экранизацией композиции "До серця". Вот это видео:
Текст песни "Стежка"
Там де нас не було… над океаном стежка,
І світло вечірнє в волоссі твоєму як знак.
Дякую, що ти є – моя й така незалежна,
І наша любов на скрипучих готельних ліжках.
Я усе віддам – за твоє тихе щастя!
І хай буревіями лютими криє життя!
Я усе віддам – на півшляху не здамся!
Пройти б його разом з тобою і до кінця!..
Там де нас не було… хвилі сліди змивають,
І я тепер знаю який на смак мій Грааль,
Дякую, що ти є – у нашім маленькім раю,
І я так боюся розбити цей тонкий кришталь.
І десь наодинці там… вночі, на березі моря,
Де вітер нагадує теплі теркання твої,
Ми дивимось з різних обійм на ті ж самі зорі,
І я більш не знаю, як там без мене тобі…
Я усе віддам – за твоє тихе щастя!
І хай буревіями лютими криє життя!
Я усе віддам – на півшляху не здамся!
Пройти б його разом з тобою і до кінця!..
Пальцями вічність ловлю – скучив, чекаю, люблю…
Там де нас не було… запах рідного дому,
І без репетицій нам випало мчати життям,
Дякую, що ти є – рідна, як мамина мова,
І наша любов наче стежка, вготована нам…
Что дальше?
Сейчас группа активно готовится к киевскому концерту, который состоится 5 декабря в клубе Atlas.
"Вас ждет вечер неожиданных дуэтов, приглашенных звезд и максимального драйва", – сообщают в социальных сетях участники Фиолета.
Сергей Мартынюк (фото: instagram.com/sergiy_kolos)
Но это не все.
Кроме новых песен Мартынюк работает и над новым романом.
Он станет очередным литературным достоянием артиста (в его активе уже книги "Капітан Смуток", "Реп'яхи", "Рок-н-рол" и на подходе "Король Дощу").
Сергей Мартынюк (фото: instagram.com/sergiy_kolos)
А еще в планах клип на песню "Бібліотека", которая стала трендом в ТикТоке. Да-да, именно на этот трек сотни тысяч людей со всего мира снимают видео в соцсети.
"Для меня эта история стала хорошим знаком. Что дальше можно. И надо. И есть смысл. Потому что есть песни. Есть истории. Есть герои. А главное – есть вкус дать всему этому жизнь", - объясняет Мартынюк.
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