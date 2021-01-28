Филипп Киркоров снова собрался на Евровидение: представлять будет не Россию

Филипп Киркоров (Фото: instagram.com/fkirkorov)

Российский артист Филипп Киркоров решил снова покорить Евровидение. Он отправится в 2021 году на конкурс с певицей Наталией Гордиенко.

Как рассказал Киркоров на своей странице в Instagram, в 2021 году он представит на международном конкурсе Евровидение не Россию, а Молдову.

"Да! Теперь официально! Мы едем покорять "Евровидение – 2021" вместе с Наталией Гордиенко от Молдовы. Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный̆ отсчет", - сообщила российская поп-звезда.

Стоит отметить, что это не первая попытка Филиппа Киркорова выиграть международный конкурс Евровидение. В 1995 году он представлял на конкурсе Россию, но не попал даже в первую десятку и занял 17-е место.

Также он участвовал в конкурсе в качестве наставника разных исполнителей. В частности, он был наставником Дмитрия Колдуна, который в 2007 году представлял Беларусь и занял шестое место. В 2008 году Киркоров помогал Ани Лорак, а в 2016 году его наставничество помогло Сергею Лазареву занять второе место.

"Я дал себе слово, что возьму это "Евровидение" измором. Был в шаге от победы. Это было с Ани Лорак, с Сергеем Лазаревым. Второе место. Я знаю, что я его выиграю", - рассказал Филипп Киркоров в одном из интервью.

Напомним, ранее мы писали о том, что Киркоров использовал Ротару для примирения украинцев и россиян.

А также рассказывали о том, что появилась новая информация о конкурсе Евровидение 2021 от организаторов.