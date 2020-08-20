Фигура – шик! Вика из НеАнгелов взбудоражила упругой пятой точкой и зрелищными трюками в бикини

Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Певица показала гиманстические этюды с кругом

Виктория Смеюха из НеАнгелов – обладательница завидных стройных форм. Ее фигура не оставляет поклонников равнодушными и они регулярно заваливают звезду комплиментами, особенно после публикации фото в бикини. Новые снимки девушки оказались очень горячими, ведь она показала свое оголенную пятую точку с бликого расстояния!

Вика отдыхает в бассейне, пока неизвестный фотограф снимает ее упругие ягодицы и точеные формы в бикини.

"Почему я лежу и ничего не делаю? Ведь, что не делается - все к лучшему! Поздравляю всех причастных, со Всемирным днем лени, который отмечается именно сегодня, 20 августа! Призываю всех расслабиться, ненадолго забыть о бытовых проблемах и ничего не делать! Жизнь не состоит из одной только работы, да и для хорошего труда нужно уметь вовремя отдохнуть и набраться сил", - пояснила певица.

Поклонники не смогли оставаться в стороне после увиденного.

Классная у вас …

Вика,вы идеальная,просто куколка

Идеальная

О, умеешь порадовать глаз

Скриншот комментариев

Ранее она разместила ролик, где в пестром бикини делает гимнастические упражнения с надувным кругом возле бассейна. На заднем фоне можно увидеть племянницу певицы – Лизу. Девушку снимает загадочный молодой человек, который пожелал остаться по ту сторону кадра. Кстати, его голос поклонники артисты неоднократно слышат на видео – таинственный оператор ездил со звездой отдыхать, поэтому можно предположить, что Вику снимает ее бойфренд, которого она пока не готова представить миру.

Віка, Ви демонструєте майже гімнастичну вправу. Виглядаєте неймовірно привабливою. Бажаю Вам радісного настрою і приємного відпочинку

Супер

Красотки

Фигура -шик !

Класс! Фигурка космос

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Вика из НеАнгелов в сочном «ягодном» бикини озадачила поклонников.