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Фигура мечты: Эмили Ратаковски засветила пышные формы в откровенном купальнике

Среда 15 июля 2020 20:32
Фигура мечты: Эмили Ратаковски засветила пышные формы в откровенном купальнике
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель отправилась загорать

Эмили Ратаковски, похоже, уже окончательно освоилась в образе блондинки. Теперь и наряды девушка старается подобрать соответствующие. В ее гардеробе стало много розовых вещей, которые так идут светловолосым девушкам. А также черных, которые также обожают практически все блондинки. Это касается и пляжного гардероба. В этот раз модель подобрала себе черное бикини, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы.

Фигура мечты: Эмили Ратаковски засветила пышные формы в откровенном купальнике

Новый образ Эмили для пляжа (фото: instagram.com/emrata)

Модель показала фото с пляжа, на котором позирует практически обнаженной – крошечный купальник позволил полной мерой подчеркнуть тонкую талию, железный пресс, а также аппетитную грудь Ратаковски. «Вау», «Мне нужен такой же», «Детка, ты лучшая», «Просто невероятная», «Я влюблен в твое бикини, Эмили», «Восхитительная», «Ошеломительная», – такие комментарии все появляются под горячим фото.

Фигура мечты: Эмили Ратаковски засветила пышные формы в откровенном купальнике

Эмили освоилась в образе блндинки (фото: instagram.com/emrata)

Ранее Эмили также продемонстрировала стильный летний образ, для которого подобрал простые и комфортные вещи. Его составили джинсы с высокой посадкой голубого оттенка, а также серую кофточку на пуговицах, оголяющую живот и грудь. Получилось как всегда соблазнительно и необычно – вполне в духе Эмили.

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Новости Украины модельЭмили Ратаковски
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