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Фигура бомба: победительница Холостяк-10 обнажилась в откровенной фотосессии

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.05.2020 - 12:25
Фигура бомба: победительница Холостяк-10 обнажилась в откровенной фотосессии
Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

При этом девушка пожаловалась, что поправилась на карантине

Меньше недели назад состоялся финал романтического реалити Холостяк-10 - 22 мая Макс Михайлюк объявил свое решение. Выбор летчика пал на Дашу Ульянову, которой он и вручил заветное колечко. О том, как сложились отношения пары после окончания шоу и вместе ли они до сих пор, зрители узнают совсем скоро - на пост-шоу, которое выйдет в эту пятницу, 29 мая, на телеканале СТБ. Пока же они не отвечают на прямые вопросы и лишь интригуют жаркими снимками в своих соцсетях.

Так, Даша уже продемонстрировала колечко от Холостяка во всех ракурсах. А на свежих кадрах девушка похвасталась роскошной фигурой - и при этом пожаловалась, что поправилась на карантине! Так, 23-летняя гимнастка позировала лишь в крохотных трусиках и коротком черном топе с длинным рукавом, соблазнительно выгнувшись на камеру.

"На карантине старалась держать форму, а сегодня еле влезла джинсы. что делать? Делитесь диетами / секретами / детоксами", - попросила подписчиков избранница Михайлюка.

В следующем посте она поблагодарила фолловеров за множество идей, что они ей оставили, а также поделилась еще более горячим фото. Даша запечатлена у окна в том же пикантном наряде, при этом она еще и задрала верх топа, наполовину обнажив свою упругую грудь. Красотка призвала девушек любить и принимать себя.

"Тааак) меня смотрят в основном девочки , поэтому такие фото допускаются. короче ... нас целая армия вечно худеющих и вечно недовольных собой барышень ) так приятно получать множество советов буквально за пару минут , как побыстрее привести себя в форму . Я все читаю и мотаю на ус ) вообщем , мои красивые девочки )) все таки как ни крути , залог успела -это любовь к себе , а все остальное приложится ! У меня были разные этапы в жизни отношениях , но когда я любила и принимала себя, ( даже в весе 70 кг) отбоя от поклонников не было, это правда )) И только теперь в понимаю фразу "попробуй принять себя и увидишь, что произойдёт", - пишет Ульянова.

Фолловеры поспешили заверить Дашу, что у нее и так идеальная фигура и осыпали ее комплиментами.

  • Что то лучше я уже сегодня не увижу
  • Нереальная
  • Дуже красива, естетичне задоволення від фото
  • Дашааа, ну это просто пушкаа
  • Аааа шикарная фигура
  • Так как ты себя ,никто тебя не полюбит
  • красотка какая фігура бомба
  • Дашка фигурка топпп, красотка
  • Ты потрясающе выглядишь
  • Котику ти прекрасна обожнюю тебе!!!!!
  • Вы ОГОНЬ, любовь к себе это самое важное для женщины
  • Воууу воууу красотка

Фигура бомба: победительница Холостяк-10 обнажилась в откровенной фотосессии

Скриншот комментариев

Ранее победительница Холостяк-10 Даша без белья и в хищном наряде вскружила голову пикантным фото.

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Автор: Марта Никитко

Теги Новости Украины Холостяктв-шоу
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