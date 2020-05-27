Фигура бомба: победительница Холостяк-10 обнажилась в откровенной фотосессии

При этом девушка пожаловалась, что поправилась на карантине
Меньше недели назад состоялся финал романтического реалити Холостяк-10 - 22 мая Макс Михайлюк объявил свое решение. Выбор летчика пал на Дашу Ульянову, которой он и вручил заветное колечко. О том, как сложились отношения пары после окончания шоу и вместе ли они до сих пор, зрители узнают совсем скоро - на пост-шоу, которое выйдет в эту пятницу, 29 мая, на телеканале СТБ. Пока же они не отвечают на прямые вопросы и лишь интригуют жаркими снимками в своих соцсетях.
Так, Даша уже продемонстрировала колечко от Холостяка во всех ракурсах. А на свежих кадрах девушка похвасталась роскошной фигурой - и при этом пожаловалась, что поправилась на карантине! Так, 23-летняя гимнастка позировала лишь в крохотных трусиках и коротком черном топе с длинным рукавом, соблазнительно выгнувшись на камеру.
"На карантине старалась держать форму, а сегодня еле влезла джинсы. что делать? Делитесь диетами / секретами / детоксами", - попросила подписчиков избранница Михайлюка.
В следующем посте она поблагодарила фолловеров за множество идей, что они ей оставили, а также поделилась еще более горячим фото. Даша запечатлена у окна в том же пикантном наряде, при этом она еще и задрала верх топа, наполовину обнажив свою упругую грудь. Красотка призвала девушек любить и принимать себя.
"Тааак) меня смотрят в основном девочки , поэтому такие фото допускаются. короче ... нас целая армия вечно худеющих и вечно недовольных собой барышень ) так приятно получать множество советов буквально за пару минут , как побыстрее привести себя в форму . Я все читаю и мотаю на ус ) вообщем , мои красивые девочки )) все таки как ни крути , залог успела -это любовь к себе , а все остальное приложится ! У меня были разные этапы в жизни отношениях , но когда я любила и принимала себя, ( даже в весе 70 кг) отбоя от поклонников не было, это правда )) И только теперь в понимаю фразу "попробуй принять себя и увидишь, что произойдёт", - пишет Ульянова.
Фолловеры поспешили заверить Дашу, что у нее и так идеальная фигура и осыпали ее комплиментами.
Скриншот комментариев
Ранее победительница Холостяк-10 Даша без белья и в хищном наряде вскружила голову пикантным фото.
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Автор: Марта Никитко