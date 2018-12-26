"Фантастически": экс-"ВИА Гра" в бикини показала экзотический подводный мир

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Знаменитость показала фантастических подводных обитателей Барбадоса

Украинская певица Санта Димопулос показала экзотические красоты острова Барбадос, на который она отправилась отдыхать в компании подруги, модели Анны Андрес, и сына Даниэля. В своем Instagram-аккаунте звезда похвасталась фантастическими фото океанического подводного мира.

Она устроила подводную съемку, плавая в полосатом купальнике среди необычных обитателей водной пучины – огромных черепах и рыбок, которые подплывали к девушке на расстояние вытянутой руки, не боясь людей и камер.

"Это было просто потрясающе! И я чувствовала себя как Брюс Всемогущий. На Барбадосе надо обязательно попробовать подводное плавание с черепахами", - заверила знаменитость.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Поклонники пришли в восторг от открывшихся их взору картин и оставили восхищенные отзывы об увиденном.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Фото: подводный мир Барбадоса (instagram.com/santadimopulos)

Фото: подводный мир Барбадоса (instagram.com/santadimopulos)

"Фантастически красиво", "Это слишком круто!", "Как же прекрасно", "Мне вспомнился клип Shade "No ordinarу love" ("Необыкновенная любовь"), где она русалка, и музыка подошла бы идеально!" - отмечали читатели Санты.

Скриншшоты комменариев (instagram.com/santadimopulos)

Ранее Санта поделилась с подписчиками своими впечатлениями от отдыха на одном из красивейших островов планеты и указала на некоторые нюансы для тех, кто решится посетить этот рай на земле.

"Это не была любовь с первого взгляда, но эта любовь навсегда! Перелёт был сложный. Киев – Франкфурт (3 ч), Франкрурт – Майами (10:45 ч), Майами – Барбадос (4 ч). Итого, со всеми ожиданиями больше суток. Ночью отель Coral Reef Club не впечатлил совсем... Но с утра всё начало меняться. Территория утопает в зелени, потрясающий цвет воды не нуждается ни в каких фильтрах, завтрак скудноват, но в целом, еда на острове просто вкуснейшая, везде чистота, дикая и аутентичная природа, идеальный климат (лёгкий ветерок), разнообразный ландшафт - западное побережье славится золотистым песком и отсутствием волн, южное - белым и розовым песком, бушующим Атлантическим океаном и скалами", - описала певица увиденные экзотические красоты.

Ранее Леся Никитюк похвасталась фото в купалнике бикини. На снимках она позирует на фоне дубайских пейзажей, вызывая у поклонников восхищение своими стройными формами.

Также еще одна экс-"ВИА Гра" Анна Седокова получила массу комплиментов от поклонников после публикации снимка в розовом купальнике. На фото певица загорает на пирсе, демонстрируя аппетитные формы.