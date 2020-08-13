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Фантастическая женщина: Кэтрин Зета-Джонс поразила натуральной красотой на архивном фото

Четверг 13 августа 2020 17:34
Фантастическая женщина: Кэтрин Зета-Джонс поразила натуральной красотой на архивном фото
Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)
Автор: Lite

Звезда показала новый кадр из молодости

Кэтрин Зета-Джонс – одна из самых красивых женщин мирового кинематографа, которая прославилась не только благодаря таланту, но и необычной внешности. В своем блоге звезда часто демонстрирует, что ее красота с годами не стала менее яркой. Но все же, когда она выкладывает фото из молодости, поклонники просто не могут налюбоваться. Один из таких кадров появился на странице Кэтрин несколько часов назад. На нем она позирует еще совсем юной. Нежный овал лица, бархатистая кожа, сияющие глаза, шелковистые волосы, загадочная улыбка просто свели с ума многочисленных поклонников красавицы. «Шлю любовь и пожелание безопасности. Как у вас вех дела?», – написала Зета-Джонс под кадром.

Фантастическая женщина: Кэтрин Зета-Джонс поразила натуральной красотой на архивном фотоАрхивное фото Кэтрин (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Сеть в ответ принялась не только рассказывать о своих делах, но и хвалить удивительную красоту девушки на фото: «Что за прекрасная леди», «Восхитительная», «Ты выглядишь фантастически», «Сейчас уже намного лучше», «Это прекрасное фото, ты выглядишь такой натуральной», «Королева», «Прекрасная женщина»…

Фантастическая женщина: Кэтрин Зета-Джонс поразила натуральной красотой на архивном фотоФантастическая женщина: Кэтрин Зета-Джонс поразила натуральной красотой на архивном фотоДилан Дуглас (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Также на днях актриса порадовала поклонников семейными фото. Свой юбилей отмечал сын Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа – Дилан. Парню исполнилось 20 лет, и в честь такого события его знаменитая мама запостила трогательные фото. Первое – где Дилан еще совсем малыш, счастливая Кэтрин держит ребенка на руках и выглядит невероятно счастливой. Второе – где парень уже взрослый. «С днем рождения моего любимого сына Дилана. 20 лет назад мне был предоставлен самый лучший подарок, который продолжает одарять меня. Ты свет моей жизни, и я люблю тебя каждой унцией своего существа», – написала знаменитая актриса и любящая мама.

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