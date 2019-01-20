Фанаты не узнали: Дзидзьо показал первое фото без бороды

Дзидзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

Артист опубликовал детский снимок

Известный украинский исполнитель Михаил Хома, более известный благодаря образу DZIDZIO, решил по-своему поучаствовать в #10yearschallenge. Артист опубликовал архивное детское фото, на котором он изображён без бороды, которая давно стала частью его образа. Фанаты заметили тот факт, что это первая фотография Дзидзьо без бороды в его профиле в Instagram.

"Это я без бороды", — написал артист в подписи к публикации.

Михаил Хома детское фото (фото: instagram.com/dzidzio)

В комментариях отметили, что Дзидзьо был очень милым ребенком и начали шутить по поводу бороды.

"Совсем не изменился", "Пупсик маленький", "Это чудно!", "Очень красивый", "Какая прелесть", "Дзидзьо без бороды. Теперь мы видели все", "Хорошенький малый", "Та фотошоп это, не может быть Дзидзьо без бороды", "Даже лучше, чем с бородой", "Дзидзьо на минималках", "Так родился! Тут на фото - он уже умел бриться!", "Это челлендж "10 лет назад", "Мне казалось, вы родились с бородой", — пишут фанаты.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/dzidzio

Напомним, что Дзидзьо ждет длительная реабилитация после нападения.

Ранее сообщалось, что прокуратура просит суд разрешить задержать нападавших на Дзидзьо.

До этого Леся Никитюк отреагировала на избиение Дзидзьо.