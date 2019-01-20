ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Фанаты не узнали: Дзидзьо показал первое фото без бороды

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.01.2019 - 14:18
Фанаты не узнали: Дзидзьо показал первое фото без бороды
Дзидзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

Артист опубликовал детский снимок

Известный украинский исполнитель Михаил Хома, более известный благодаря образу DZIDZIO, решил по-своему поучаствовать в #10yearschallenge. Артист опубликовал архивное детское фото, на котором он изображён без бороды, которая давно стала частью его образа. Фанаты заметили тот факт, что это первая фотография Дзидзьо без бороды в его профиле в Instagram.

"Это я без бороды", — написал артист в подписи к публикации.

Фанаты не узнали: Дзидзьо показал первое фото без бороды

Михаил Хома детское фото (фото: instagram.com/dzidzio)

В комментариях отметили, что Дзидзьо был очень милым ребенком и начали шутить по поводу бороды.

"Совсем не изменился", "Пупсик маленький", "Это чудно!", "Очень красивый", "Какая прелесть", "Дзидзьо без бороды. Теперь мы видели все", "Хорошенький малый", "Та фотошоп это, не может быть Дзидзьо без бороды", "Даже лучше, чем с бородой", "Дзидзьо на минималках", "Так родился! Тут на фото - он уже умел бриться!", "Это челлендж "10 лет назад", "Мне казалось, вы родились с бородой", — пишут фанаты.

Фанаты не узнали: Дзидзьо показал первое фото без бороды

Фанаты не узнали: Дзидзьо показал первое фото без бороды

Фанаты не узнали: Дзидзьо показал первое фото без бороды

Фанаты не узнали: Дзидзьо показал первое фото без бороды

Фанаты не узнали: Дзидзьо показал первое фото без бороды

Фанаты не узнали: Дзидзьо показал первое фото без бороды

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/dzidzio

Напомним, что Дзидзьо ждет длительная реабилитация после нападения.

Ранее сообщалось, что прокуратура просит суд разрешить задержать нападавших на Дзидзьо.

До этого Леся Никитюк отреагировала на избиение Дзидзьо.

"Счастлива и влюблена": Собчак в флешмобе #10yearschallenge Захватывающие фото: дайверы сфотографировались с самой большой белой акулой
Новости Украины фотопевецDZIDZIOДзидзьо
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь