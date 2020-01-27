Ей точно 61? Шэрон Стоун похвасталась стройной фигурой в узких кожаных брюках

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Звезда покорила поклонников новым фото

Шэрон Стоун относится к типу знаменитостей, которым возраст совершенно не мешает блистать на публике и в откровенных съемках. 61-летняя актриса по-прежнему стройна, хороша и может позволить себе самые разнообразные наряды.

К примеру, на днях она поделилась фото своего нового стритстайл-образа. Звезда "Основного инстинкта" примерила total black лук, который составили узкие кожаные брюки и объемный свитер с горлом. Из аксессуаров она выбрала только солнцезащитные очки с полупрозрачными стеклами. Волосы Шэрон собрала в пучок. Такой стильный и слегка небрежный образ актриса выбрала для прогулки по Северной Ирландии. Так как одно из хобби Стоун – фотосъемка, то она прихватила с собой фотоаппарат. "Подписание стены в Белфасте: МИР. Памяти Симуса Маллона", – написала Шэрон под снимком.

Шэрон Стоун в новом образе (фото: instagram.com/sharonstone)

"Идеальная Шэрон", "Отличная картинка", "Всегда такая особенная и прекрасная", "Красивая…", – пишут поклонники неувядающей голливудской красавице. К слову, несмотря на свой почтенный возраст, Шэрон весьма активна в интернете и даже с удовольствием приняла участие во флешмобе, который в эти выходные охватил весь мир – #DollyPartonChallenge. У себя на странице в Instagram она запостила фото из 4-х соцсетей: Facebook, LinkedIn, Instagram и Tinder, для которых, как подобает, подобрала соответствующие образы. Причем для последнего пункта – приложения для знакомств Tinder – предпочла взять фото максимально соблазнительное, без одежды. Поклонники оценили чувство юмора Шэрон, засыпав ее смайликами и эмозди.

Звезда обожает откровенные наряды (фото: instagram.com/sharonstone)

Также недавно Стоун "засветилась" в еще одной истории, связанной с сайтом знакомств. Так, она зарегистрировалась в сети Bumble, но через время ее профиль был заблокирован из-за жалоб посетителей. Они якобы не верили, что пред ними – действительно та самая Шэрон Стоун.

В своем Twitter звезда написала: "Я зашла на Bumble, и они закрыли мой профиль. Некоторые пользователи пожаловались на то, что это могу быть не я! Эй, Bumble, я что, в изоляции? ". Вскоре аккаунт актрисы был восстановлен, а ей пришло извинительное сообщение от создателей приложения. Одна из популярных версий произошедшего – что это всего лишь часть рекламной кампании, в которой Шэрон просто сыграла свою роль.