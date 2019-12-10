Ей точно 55? Моника Беллуччи очаровала сеть молодостью и красотой

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса демонстрирует новое фото

Моника Беллуччи опубликовала новый пост, который заставил вновь усомниться в ее реальном возрасте. Так, на снимке 55-летняя актриса предстала в бежевом свитере с белым орнаментом, который открывает шею и грудь, с легким макияжем в натуральных тонах, который сделал акцент на гладкой коже, сияющих глазах и чувственных губах. Моника сидит, упершись руками в лицо и глядя задумчиво вдаль. Выглядит она невероятно женственно, свежо и молодо.

Моника Беллуччи в новой съемке (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Поклонники нестареющей звезды тут же засыпали ее комплиментами, назвав самой красивой в мире женщиной всех времен, богиней и просто оставив эмодзи сердечки. К слову, в последнее время Беллуччи часто участвует в достаточно откровенных съемках.

Актриса выглядит роскошно (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

К примеру, еще одна из недавних съемок для L'Officiel Maroc также подтвердила тот факт, что время не властно над итальянской дивой. Здесь она демонстрирует наряды своего любимого оттенка – черного. Дополняют которые изысканные драгоценности от Cartier. На одном фото она дерзко расстегивает блузу, показывая, таким образом, не только роскошное колье, но и свою не менее роскошную грудь.

Моника намекнула, что она не одна (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Напомним, со времен расставания со своим молодым возлюбленным Николасом Лефевром Моника дала много интервью. В одном из них она намекнула, что не свободна, но ничего конкретного не сказала. А вот насчет экс-супруга Венсана Касселя была крайне красноречива. Она поведала, что развод был нелегким для обоих, но ради детей они сохранили хорошие отношения.

"Не могу сказать, что мы друзья, но, как родители, мы с Венсаном партнеры. Сперва это было очень сложно, были и скандалы, и непонимание. Сейчас интересы наших дочерей стоят на первом месте. Когда мы с Венсаном в хороших отношениях, девочки счастливы. Ради них мы оставили все обиды в прошлом и стараемся быть поддержкой друг друга", – объяснила Моника.