Ей точно 54? Элизабет Херли похвасталась пышными формами в леопардовом бикини

Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Звезда готовится отмечать день рождения

Элизабет Херли, которой 10 июня исполняется 55 лет, подготовила к такому событию необычный пост. Модель и актриса решила продемонстрировать, что годы буквально не властны над ней. Звезда надела откровенное бикини хищной расцветки, которое подчеркнуло пышные формы красавицы и ее стройное тело. Сверху на купальник она накинула легкий голубой халат с кокетливой бахромой. Пляжный образ завершили роскошная укладка и макияж. Съемка проходила на фоне моря и получилась необычайно атмосферной и игривой. К такому жизнерадостному посту Херли добавила подпись, зазывая всех на свой сайт за обновками: «Славные последователи, мы получили небольшой запас нашего очень ограниченного издания Peacock Robe, и, поскольку это почти мой день рождения, у них скидка 30%».

Элизабет в новом образе (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Выглядит Элизабер так молодо, что у поклонников буквально перехватило дыхание. Они принялись писать знаменитости комплименты и заодно поздравлять с наступающим днем рождения.

Очень красивая женщина

Девочка супер!

Черт, ты великолепна!

Ты прекрасна, восхитительна и горяча, как всегда

С наступающим, красотка

Невероятная

Просто оглушающая

Красивая женщина

Эта женщина не имеет возраста

Прекрасная леди

Вау! Ты все еще выглядишь потрясающе прекрасно

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/elizabethhurley1)

Напомним, Лиз не раз признавалась, что секрет ее стройности и молодости кроется в простых вещах. Она начинает каждый день с теплой воды с добавлением яблочного уксуса (он запускает метаболизм), старается, чтобы в рационе преобладали овощи, фрукты, зелень и качественный белок. Кстати, актриса обожает заниматься садоводством и часть овощей выращивает сама. Звезда уверена: чем проще меню, тем легче организму и, соответственно, он тратит больше сил на обновление, а не на переваривание «сложной» еды. Хотя слабости британская красавица также себе позволяет.

Херли по-прежнему в отличной форме (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Разумеется, такая стройная фигура невозможна без активного образа жизни. По словам модели, она не представляет себе и дня без растяжки. Также старается делать простые упражнения на все группы мышц, для пресса, рук и ног. А в конце дня балует себя ванной – для нее это не только возможность снять стресс после рабочего дня и по-настоящему расслабиться перед сном.

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Автор: Lite