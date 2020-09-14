ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ей точно 53? Николь Кидман в молодежном образе покорила цветущим внешним видом

Понедельник 14 сентября 2020 19:29
Ей точно 53? Николь Кидман в молодежном образе покорила цветущим внешним видом
Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: Lite

Звезда демонстрирует умение сочетать вещи

Николь Кидман относится к тому типу знаменитостей, которые активно ведут свои страницы на просторах сети. Причем голливудская знаменитость делится не только рабочими проектами и съемками для глянца, но и часто – кадрами из личной жизни. Один из последних она запостила несколько часов назад.

Ей точно 53? Николь Кидман в молодежном образе покорила цветущим внешним видом

Актриса в новом образе (фото: instagram.com/nicolekidman)

Николь позирует в ярком наряде, который выгодно подчеркнул ее стройное тело и сделал визуально намного моложе реального возраста. Ансамбль составили свободного кроя белое платье с крупным цветочным принтом, а также ярко-оранжевая куртка. Идеальным дополнением к ним стали высокие сапоги-казаки. а также красная бейсболка, которую звезда надела задом наперед. Волосы она распустила, макияж сделала легким и естественным. Кидман позирует, сидя в кресле и закинув одну ногу на другую. Таким образом, показав свои стройные бедра. «Как думаете, о чем я думаю?», – добавила она загадочную подпись.

Ей точно 53? Николь Кидман в молодежном образе покорила цветущим внешним видомНиколь Кидман выглядит очень молодо (фото: instagram.com/nicolekidman)

Фанаты стали выдвигать свои версии, включив остроумие. «Что приготовить на обед?», «Почему 2020-й выдался таким ужасным?», «Где сейчас Кит?», «Бургер или пицца?», «О тортике?», «Когда я останусь одна со своим горячим мужчиной?»… Были и те, кто просто восхитился аутфитом вечно молодой звезды. «Я в восторге от твоих сапог», «Ты так красива», «Выглядишь замечательно», «Мне нравится твой лук», «Я не знаю, но ты слишком красивая», «Я уже хочу купить себе такую же обувь, ты просто убила», «Прекрасная королева», – не могут остановиться фанаты.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Новости шоу-бизнеса актрисаНиколь Кидман
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь