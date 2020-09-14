Ей точно 53? Николь Кидман в молодежном образе покорила цветущим внешним видом

Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Звезда демонстрирует умение сочетать вещи

Николь Кидман относится к тому типу знаменитостей, которые активно ведут свои страницы на просторах сети. Причем голливудская знаменитость делится не только рабочими проектами и съемками для глянца, но и часто – кадрами из личной жизни. Один из последних она запостила несколько часов назад.

Актриса в новом образе (фото: instagram.com/nicolekidman)

Николь позирует в ярком наряде, который выгодно подчеркнул ее стройное тело и сделал визуально намного моложе реального возраста. Ансамбль составили свободного кроя белое платье с крупным цветочным принтом, а также ярко-оранжевая куртка. Идеальным дополнением к ним стали высокие сапоги-казаки. а также красная бейсболка, которую звезда надела задом наперед. Волосы она распустила, макияж сделала легким и естественным. Кидман позирует, сидя в кресле и закинув одну ногу на другую. Таким образом, показав свои стройные бедра. «Как думаете, о чем я думаю?», – добавила она загадочную подпись.

Николь Кидман выглядит очень молодо (фото: instagram.com/nicolekidman)

Фанаты стали выдвигать свои версии, включив остроумие. «Что приготовить на обед?», «Почему 2020-й выдался таким ужасным?», «Где сейчас Кит?», «Бургер или пицца?», «О тортике?», «Когда я останусь одна со своим горячим мужчиной?»… Были и те, кто просто восхитился аутфитом вечно молодой звезды. «Я в восторге от твоих сапог», «Ты так красива», «Выглядишь замечательно», «Мне нравится твой лук», «Я не знаю, но ты слишком красивая», «Я уже хочу купить себе такую же обувь, ты просто убила», «Прекрасная королева», – не могут остановиться фанаты.