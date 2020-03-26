Ей точно 50? Кэтрин Зета-Джонс ошеломила цветущим внешним видом

Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса экспериментирует с макияжем

Кэтрин Зета-Джонс в свои 50 лет не устает радовать молодым внешним видом. Недавно знаменитость поделилась необычным видео. Популярная актриса рассказала, что за время карантина решила приобрести новые навыки. В домашней изоляции она учится играть на бильярде, а лучшим учителем стал ее супруг – американский актёр, продюсер и обладатель двух премий «Оскар» 75-летний Майкл Дуглас. Интересно, что не меньше, чем таланты Кэтрин, публику привлек ее цветущий внешний вид. По мнению подписчиков, отдых и общение с семьей пошли ей на пользу.

Новое фото актрисы (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Прошло несколько дней, и Кэтрин решила повторить свой успех. Знаменитая актриса, которая считается одной из самых голливудских актрис, опубликовала новое селфи. На фото она блистает с достаточно выразительным макияжем, который делает ей известный звездный визажист Винсент Окендо (Vincent Oquendo). С длинными накладными ресницами, широкими бровями и бледно-розовыми губами Зета-Джонс выглядит просто обворожительно. Гладкая кожа, нежный румянец на скулах, дерзкий взгляд – кажется, будто она скинула пару десятков лет.

«Думаю об игре с новым забавным макияжем, пока я дома. Не стесняйтесь, присылайте мне вдохновение!», – написала звезда, призывая фолловеров к активному взаимодействию в сети.

В свои 50 Кэтрин выглядит очень молодо (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Позже Кэтрин продемонстрировала еще один секрет своей безупречной внешности. Она опубликовала в сториз фото, где использует тканевую маску для лица. «И дыши», – добавила она подпись на снимке, где сидит с прикрытыми глазами и, судя по всему, заодно медитирует.

Звезда любит маски для кожи (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Напомним, Кэтрин в последние годы большую часть времени посвящала семье. Вместе с мужем и детьми – 19-летним Диланом и 16-летней Кэрис, они часто путешествуют. Одна из последних поездок – в ЮАР, где знаменитое семейство побывало на рождественских каникулах.