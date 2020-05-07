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Ей точно 50? Дженнифер Лопес покорила сеть молодым внешним видом

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.05.2020 - 21:17
Ей точно 50? Дженнифер Лопес покорила сеть молодым внешним видом
Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда удивила сеть своей молодостью

Дженнифер Лопес вновь записала видео с посылом благодарности для медработников. С помощью нескольких коротких видео певица выразила свое признание медсестрам – ролик она записала в честь Национального дня медсестер, который в США отмечается 6 мая. «На праздновании #NationalNursesDay я хотела бы поблагодарить вас. Мы любим вас, мы с вами и мы так благодарны за все, что вы делаете!», – написала Дженнифер под постом.

Ей точно 50? Дженнифер Лопес покорила сеть молодым внешним видом

Дженнифер выглядит как всегда потрясающе (видео и принскрин: instagram.com/jlo)

Сеть в ответ взорвалась приятными словами. Поклонники отметили не только доброе сердце 50-летней звезды, но и неувядающую внешность Лопес. За несколько часов пост набрал более 7 000 комментариев. В роликах Дженнифер предстала в черном наряде и с гладкой укладкой. Дополнили образ золотые серьги-кольца, а также макияж с использованием бронзатора. Благодаря удачному мейк-апу, а также, безусловно, природным данным певица выглядит невероятно молодо. Ее кожа – гладкая, упругая и свежая – буквально светится.

  • Лучшая мама
  • Королева
  • Восхитительна
  • Я люблю тебя очень-очень-очень сильно
  • Вау, это такое нереальное вдохновение для всех работников здравоохранения
  • Ты восхитительное создание
  • Ты просто ангел
  • Ты такая интеллигентная личность с добрым сердцем
  • Я люблю тебя, королева
  • Мы любим тебя! Ты – сплошное вдохновение! Ты посылаешь такое важное послание, которое мир хочет слышать сейчас
  • Такая красивая…

Ей точно 50? Дженнифер Лопес покорила сеть молодым внешним видом

Ей точно 50? Дженнифер Лопес покорила сеть молодым внешним видомЕй точно 50? Дженнифер Лопес покорила сеть молодым внешним видомЕй точно 50? Дженнифер Лопес покорила сеть молодым внешним видомЕй точно 50? Дженнифер Лопес покорила сеть молодым внешним видомЕй точно 50? Дженнифер Лопес покорила сеть молодым внешним видом

Ей точно 50? Дженнифер Лопес покорила сеть молодым внешним видом

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/jlo)

Напомним, ранее певица показала серию жизнеутверждающих фото, в которых предстала в летнем белоснежном платье. Звезда позирует в прыжке, демонстрируя свое совершенное тело и пластичность. Пост она сопроводила позитивной подписью, в которой делится полезной привычкой. Так, Дженнифер взяла за правило находить ежедневно как минимум 3 вещи, за которые она благодарит Бога. А вечером вспоминает 3 хорошие вещи, которые с ней случились за день.

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Новости Украины певецДженнифер Лопес
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