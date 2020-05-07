Ей точно 50? Дженнифер Лопес покорила сеть молодым внешним видом

Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда удивила сеть своей молодостью

Дженнифер Лопес вновь записала видео с посылом благодарности для медработников. С помощью нескольких коротких видео певица выразила свое признание медсестрам – ролик она записала в честь Национального дня медсестер, который в США отмечается 6 мая. «На праздновании #NationalNursesDay я хотела бы поблагодарить вас. Мы любим вас, мы с вами и мы так благодарны за все, что вы делаете!», – написала Дженнифер под постом.

Дженнифер выглядит как всегда потрясающе (видео и принскрин: instagram.com/jlo)

Сеть в ответ взорвалась приятными словами. Поклонники отметили не только доброе сердце 50-летней звезды, но и неувядающую внешность Лопес. За несколько часов пост набрал более 7 000 комментариев. В роликах Дженнифер предстала в черном наряде и с гладкой укладкой. Дополнили образ золотые серьги-кольца, а также макияж с использованием бронзатора. Благодаря удачному мейк-апу, а также, безусловно, природным данным певица выглядит невероятно молодо. Ее кожа – гладкая, упругая и свежая – буквально светится.

Лучшая мама

Королева

Восхитительна

Я люблю тебя очень-очень-очень сильно

Вау, это такое нереальное вдохновение для всех работников здравоохранения

Ты восхитительное создание

Ты просто ангел

Ты такая интеллигентная личность с добрым сердцем

Я люблю тебя, королева

Мы любим тебя! Ты – сплошное вдохновение! Ты посылаешь такое важное послание, которое мир хочет слышать сейчас

Такая красивая…

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/jlo)

Напомним, ранее певица показала серию жизнеутверждающих фото, в которых предстала в летнем белоснежном платье. Звезда позирует в прыжке, демонстрируя свое совершенное тело и пластичность. Пост она сопроводила позитивной подписью, в которой делится полезной привычкой. Так, Дженнифер взяла за правило находить ежедневно как минимум 3 вещи, за которые она благодарит Бога. А вечером вспоминает 3 хорошие вещи, которые с ней случились за день.