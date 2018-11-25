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"Ей же как-то нужно выступать": Лободу публично унизили в РФ

Lite » Звезды 25.11.2018 - 17:23
"Ей же как-то нужно выступать": Лободу публично унизили в РФ
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Все происходило под смех присутствующих

Популярную украинскую певицу Светлану Лободу, которая поехала в Россию на "Золотой граммофон", едко высмеяли ведущие мероприятия. Соответствующее видео она сама опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мамочка готова. С днем Матери", - говорится в подписи к видео.

Обратим внимание, что на самих кадрах видно, что на сцене стоит Иван Ургант и Сергей Светлаков. Последний якобы держит укутанного малыша и говорит коллеге: "Тихо, сейчас за кулисами Лобода. Ей же как-то нужно выступать. Попросила приглядеть".

Более того, после этого ведущий решил спеть малышке колыбельную. Ней оказалась песня группы Rammstein – Du Hast.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Видео: приключения Лободы в России (instagram.com/lobodaofficial)

Отметим, что Светлану Лободу и Тилля Линдеманна давно подозревают в отношениях, и также высказываются предположения, что немецкий музыкант является отцом младшей дочери Лободы. Особенно сильно эти слухи разгорелись после того, как тот сделал артистке необычный подарок.

Напомним, не так давно немецкий рокер Тилль Линдеманн рассказал, что думает о семейной жизни

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Видео: РБК-Украина

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