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Ей не может быть 46! Кейт Бекнсейл ошеломила сеть спортивной фигурой в соблазнительной съемке для глянца

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.05.2020 - 21:21
Ей не может быть 46! Кейт Бекнсейл ошеломила сеть спортивной фигурой в соблазнительной съемке для глянца
Кейт Бекинсейл (фото: instagram.com/katebeckinsale)

Звезда блистает в новой фотосессии

Кейт Бекнсейл украсила новую обложку – июньский выпуск британского журнала Women's Health. В фотосесии она снялась полуобнаженной, в купальнике и спортивных вещах, показав безупречную фигуру. «Я так рада быть на обложке @womenshealthuk – однако, пожалуйста, имейте в виду, что мы снимали это еще до пандемии. И прогуливаться по горам в штанах, говоря о здоровье и упражнениях, на самом деле не было так странно, как кажется сейчас», – написала большая любительница ироничных высказываний Кейт под обложкой в своем микроблоге.

Ей не может быть 46! Кейт Бекнсейл ошеломила сеть спортивной фигурой в соблазнительной съемке для глянцаНовая обложка Кейт (фото: instagram.com/katebeckinsale)

Фотосессия была стилизована под спортивные занятия на природе. Кейт примерила массу образов на разных локациях, но каждый из них был призван подчеркнуть совершенное спортивное тело Бекинсейл. На обложке она предстала в желтом топе и белых трусиках, которые едва прикрывали пышную грудь и роскошные бедра своей обладательницы. В дополнение образа актрисе сделали укладку в духе «ангелов» Victoria's Secret и выразительный макияж. Выглядит Кейт молодой и полной сил. Что тут же отметили ее поклонники:

  • 46 лет? Ты не человек! Признавайся, с какой ты планеты?
  • Идеал
  • Ты не выглядишь на свой возраст…

Ей не может быть 46! Кейт Бекнсейл ошеломила сеть спортивной фигурой в соблазнительной съемке для глянцаЕй не может быть 46! Кейт Бекнсейл ошеломила сеть спортивной фигурой в соблазнительной съемке для глянца

Комментарии к посту (фото: instagram.com/katebeckinsale)

В интервью Кейт рассказала о становлении в мире кино и о трудностях, с которыми ей довелось столкнуться. Так, в начале карьеры 20-летнюю Кейт заставили сильно похудеть для участия в фильме «Перл-Харбор». «Это было не здорово. От этого я не чувствовал себя хорошо, и, в общем, я думаю, что женщины стыдятся своего тела на 100 миллионов процентов больше, чем мужчины», – откровенничает звезда.

Ей не может быть 46! Кейт Бекнсейл ошеломила сеть спортивной фигурой в соблазнительной съемке для глянцаЕй не может быть 46! Кейт Бекнсейл ошеломила сеть спортивной фигурой в соблазнительной съемке для глянцаЕй не может быть 46! Кейт Бекнсейл ошеломила сеть спортивной фигурой в соблазнительной съемке для глянцаЗвезда восхитила сеть своей формой (фото: instagram.com/katebeckinsale)

Также редактора коснулись и темы возраста знаменитости. Кейт, которая недавно закрутила роман с 22-летним музыкантом, и здесь была категорична и непреклонна. Особенно ее разочаровывает двойные стандарты, с которыми сталкивается практически каждая женщина.

«Может показаться немного политическим актом быть женщиной старше 32 лет, которая вообще развлекается. И под этим я не имею в виду употребление наркотиков, пьянство и вечеринки, потому что я никогда этого не делаю… И я вижу, как мужчины постоянно делают все, что им нравится, будь то в отношениях, или решают купить мотоцикл, или делают татуировку. Это никогда не будет истолковано как «Почему у него не было больше детей?» или «Он когда-нибудь решит стать родителем?» или «Почему у него было так много подруг?», – рассуждает Кейт.

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