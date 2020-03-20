Ева Лонгория во время карантина не побоялась показать лицо без макияжа — и правильно сделала

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Ева поддержала всемирный флешбом и осталась дома

Ева Лонгория также присоединилась к рядам всемирно известных знаменитостей, которые остаются дома на период карантина из-за коронавируса. Также актриса записала видео-обращение своим поклонникам. Она отметила, что уже неделю находится дома. При этом у себя в сториз актриса в шутку отметила, что не беспокоится о нехватке туалетной бумаги в условиях глобальной пандемии коронавируса, поскольку у нее есть модная «машинка-сушилка». Однако шутки в сторону!

45-летняя экс-звезда «Отчаянных домохозяек» на данный момент изолирована от внешнего мира из-за пандемии коронавируса и большая часть общения актрисы происходит с помощью лайв-чатов в социальный сетях.

Так, в прошлый четверг Ева приняла участие в живом-чате инстаграма со своим публицистом и актером Хайме Камилом, обсудив с ним насущные проблемы во время «изоляции».

И хотя, Ева шутила, что она вовсе не против карантина, потому что ей «не нравятся люди», Хайме признался 3-м тысячам зрителей смотрящим их онлайн, что нехватка туалетной бумаги озадачивает его. «Я знаю, — ответила Ева. — Но у меня есть один из этих «причудливых» туалетов, поэтому, я даже не использую туалетную бумагу». Здесь, Ева шутливо намекает на туалет-биде.

«Он моет, он сушит, а ещё, у него автономный генератор… так что, у меня всё в порядке!»

Она добавила: «Вам не нужно 75 рулонов туалетной бумаги! Вам не нужно 75 порций курицы! Если вы выкупите все дезинфицирующее средства для рук, то в магазинах их более не останется и именно по этой причине вирус будет распространятся далее!».

Ева Лонгория (скриншот поста: instagram.com/evalongoria)

В своём новом посте, обращаясь из своей кухни, Ева призывает всех присоединиться к челленджу «#IStayHomeFor» («Я остаюсь дома ради…»). Актриса мотивирует свою позицию заботой о своих близких. В частности, о своём маленьком сыне Сантьяго и любимом муже Пепе. А также она остается дома непосредственно ради каждого из своих поклонников. Лонгория также отметила, что если вас не заботит свое здоровье, то подумайте о медиках. Ведь врачи дежурять в больницах круглосуточно. Нужно пожалеть хотя бы их. И остаться дома, чтобы быть здоровым.

Видео: instagram.com/evalongoria

Также Ева рассказала, что уже неделю занимается дома. Она готовит, занимается спортом, время от времени выходит на улицу. И конечно же, посвящает максимум времени годовалому Сантьяго.

Однако пользователи обратили внимание не только на благородный посыл высказывания своего кумира, а и на то, как естественно и молодо выглядит Ева без макияжа и каких-либо фильтров.

Поклонникам не вериться, что известная актриса недавно отпраздновало своё 45-летие. «Выглядишь просто неимоверно», «Разве можно быть более красивой внутри и снаружи? Лучший пример для подражания!», - прокомментировали подписчики Евы.

Так позитивно на внешности Евы сказывается здоровый образ жизни, спорт и уход за кожей с помощью регулярных омолаживающих масок. А также массажа мышц лица.

Напомним, ранее Лонгория показала идеальную фигуру в стильном образе.