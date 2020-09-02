Не было этого: Дима Коляденко рассказал, за что обиделся на экс-жену Ирину Билык

Ирина Билык и Дима Коляденко (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Артист заявил, что певица говорит неправду на публику

Украинский шоумен и бывший муж Ирины Билык Дима Коляденко побывал на "Вкусном эксклюзиве" у Марии Мельник в программе "Ранок з Україною", где разоткровенничался о детстве, а также признался, почему надолго обиделся на бывшую супругу.

Отметим, что после развода Билык и Коляденко смогли сохранить дружеские отношения и нередко проводят время в компании друг друга.

Дмитрий поведал, что до сих пор хранит в памяти все доброе и светлое, связанное с его родными, которых уже нет с ним рядом.

"Мое детство было прекрасное! Папа был начальником советского строительства, а мама всегда была с ним рядом. Они работали в Украине, а потом мы переехали в Монголию, где на протяжении 7 лет они работали, а я учился. Бабушка работала в театре. В общем семья была очень творческая", – рассказал шоумен.

Благодаря этому он имеет прекрасный пример семейных ценностей и идеальной женщины. Поэтому он всегда подсознательно искал женщину, похожую на его мать.

"Помню, как-то раз я просыпаюсь с Билычкой в постели, клянусь вам, она лежала ко мне спиной… блондинка. И я подумал – боже мой, как похоже на маму! И я Ире часто говорил, что она похожа на мою маму", – признался Коляденко.

И даже несмотря на достаточно яркую и бурную совместную жизнь, Дмитрий Коляденко и Ирина Билык смогли сохранить добрые дружеские отношения. Но, по словам артиста, он никогда не позволял себе лишнего и не поднимал руку на свою бывшую, о чем та рассказывала прессе.

"Драк не было. Я поэтому на нее и обиделся и не общался с ней месяц, наверное, даже пол лета. Сказал ей: "Ира, зачем ты такое говоришь, ведь не было этого", – поделился Дмитрий.

Ирина Билык и Дима Коляденко продолжают дружить после развода (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

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