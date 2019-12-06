"Это забавно": Ксения Мишина загадочно прокомментировала слухи о романе с Остапчуком

Ксения Мишина (фото: соцсети артистки)

По словам Ксении, она из Украины никуда в последнее время не вылетала

Ксения Мишина сегодня действительно на вершине популярности. Украинская артистка, звезда сериала “Крепостная” стала победительницей шоу Танцы со звездами 2019 (ее партнером был Женя Кот), а также угодила в “романтический скандал” - актрисе приписали роман в шоу-меном и ведущим Владимиром Остапчуком. Мишина пришла в студию программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина". Популярная украинская актриса, которая сейчас снимается в сериале "Исчезающие следы", рассказала о новых проектах и своих отношениях с Владимиром Остапчуком.

В интервью с ведущими "Ранку з Україною" артистка призналась – того, о чем пишут в СМИ, "к сожалению, не было", чем вызвала яркую реакцию у ведущих, а Григорий Герман даже в шутку позвал Владимира в студию, раз Ксения сказала "к сожалению".

"К сожалению, мы с Вовой никуда не летали, нигде не целовались и даже не шопились, как об этом писали. Все время я нахожусь в Украине, работаю над многими проектами. Не знаю, кем это было выдумано, но, как минимум, это забавно, – прокомментировала Ксения Мишина в эфире канала "Украина". – У нас дружеские отношения, но после участия в одном проекте никакого общения между нами нет".

Да и график у актрисы расписан так, что некогда даже спать или проводить достаточное количество времени с сыном Платоном. Сейчас Ксения Мишина занята съемками сразу в нескольких проектах канала "Украина", в одном из которых актриса предстанет перед зрителями в образе снайперши.

"В сериале "Исчезающее следы" я играю в паре с Марком Дроботом – такие себе антигерои. В фильме я использую настоящее оружие, но с холостыми патронами. Помню первый съемочный день, тогда, придя на площадку, я получила от режиссера автомат и просто не смогла удержать его в руках. Поэтому ребята принесли специальную площадку, на которую я легла и стреляла", – рассказала Ксения Мишина в программе "Ранок з Україною".

Ксения призналась, ранее подобного опыта она не имела, да и времени на подготовку было в обрез. Однако, актриса не расстраивается, она не обращает внимания на сплетни, а просто делает свое дело.

Напомним, ранее еще одна участница танцев со звездами 2019 Анна Ризатдинова высказалась о романтических отношениях с Прохоровым.