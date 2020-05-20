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Это вырезали: Потап рассказал, как Остапчук крепко обидел Дана Балана и Тину Кароль

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.05.2020 - 16:32
Это вырезали: Потап рассказал, как Остапчук крепко обидел Дана Балана и Тину Кароль
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Рэпер признался, чем ведущий оскорбил артистов

Потап во время карантина запустил новое YouTube-шоу под названием 2POPОDCAST, где вместе со звездными гостями в формате живой беседы, приправленной шутками, общается на интересные и актуальные темы, а также делиться личными историями и выпытывает тайны у знаменитостей. Так, рэпер признался, как одна ситуация на концерте изменила его жизнь и взгляд на самого себя. В этот раз он решил рассказать закулисную историю о том, как Владимир Остапчук во время "слепых прослушиваний" на шоу Голос страны-10 устроил звездным гостям "прожарку".

Ведущий давно увлекается стендапом и решили поделиться со звездами своими колкими шутками о них.

"В юмор полезли все. Остапчук сделал прожарку на Голосе. Он вышел, я сидел в кресле. Чем хорош Остапчук, ему кажется, что он классно шутит, и он как-то так уверенно это делает. Это смешно. Мы уважаем Остапчука, потому что он пробует, пробует пошутить. На него обиделись все! Кроме Насти и Потапа. Обиделся Дан Балан. Это вырезали", - поделился продюсер.

Это вырезали: Потап рассказал, как Остапчук крепко обидел Дана Балана и Тину Кароль

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

Рэпер рассекретил то, что не вошло в телеверсию и не показали зрителям. Как оказалось, за кадром осталась реакция звездных тренеров на колкости шоумена. Особенно шутки Остапчука задели Дана Балана.

"Вышел Остапчук и говорит шутку про Дана Балана. Вот, это единственный гастербайтер, который в Украину поехал зарабатывать деньги, а не в Италию. Что-то такое. И Данчик на него обиделся. И начал: "Тоесть ты считаешь, что эта шутка как-то тебя характеризует.." Долгую начал речь. Когда человек отвечает, а тебе неудобно от этого, что он не посмеялся, что самоиронии нет. Что-то он в сторону Тины - ляп. И Тина тоже "угу" такая, но промолчала. Дан продолжал говорить. Хорошо, ну подыграй. Ты же звезда – тебя прожаривают. Обидчивые!" - резюмирова рэпер.

Досталось также и третьему судье проекта Дмитрию Монатику, но Потап сумел найти для него нужные слова, чтобы певец правильно отреагировал на колкости Остапчука.

Видео: YouTube/2POPОDCAST

"Вырезают потом уже. У Дана был целый спич. У Димы оставили пару шуток. Но я тогда вообще его уговаривал: "Дима, надо посмеяться над собой!" И хорошо, что Монатик сообразил. Но сообразил на каком-моменте? Я сказал: вот посмотри, на твоем места американский исполнитель Pharrell посмеялся бы над собой. И это сработало", - рассказал Потап.

Ранее Потап и Настя Каменских показали совместное постельное фото из спальни.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины Тина КарольПотапВладимир ОстапчукDan Balan
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