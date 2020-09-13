Это восхитительно: Горбунов растрогал сеть до слез сюрпризом для Осадчей в день рождения

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая показала впечатляющий сюрприз от мужа на день рождения

Катя Осадчая 12 сентября отпраздновала 37-летие. Праздник удался на славу. А среди гостей было немало знаменитостей. Например, звездные супруги Потап и Настя Каменских. Так, для именинницы спел свои лучше хиты Pianoboy, а Юрий Горбунов приготовил вместе с музыкантом сюрприз для жены, покоривший не только ее сердце, но и поклонников пары.

Юрий спел хит "Перша леди", заставив Катю смущаться и радоваться словно ребенок. Гости поддержали шоумена.

"Це був неймовірний день. Дякую @gorbunovyuriy за цей сюрприз. За ці слова в пісні, це неймовірно Дякую @pianoboy_official за цей крутезний дует", - написала ведущая.

Подписчики оставили немало комплиментов для пары.

Юра рядом с Катей стал лучше, спокойнее. Ребята я рада за вас, и это романтическое признание в любви просто супер

Классный вышел сюрприз. Вы супер пара. Аж сама чуть не расплакалась

У вас идеальный муж и прекрасная семья! Счастья вам! Вы прекрасны!

У меня слезы. Катюша, какое счастье, что вы нашли сердцами друг друга! Это восхитительно, это нежно, это глубоко

Такой сюрприз стоит дорогого. Цените друг друга, любите и доверяйте друг другу

Круто! Супер-сюрприз

Кайфово

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Напомним, что ранее Настя Каменских показала фото со дня рождения Кати Осадчей с Потапом и Юрием Горбуновым.