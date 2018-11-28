"Это вау": Надя Дорофеева показала ультрамодный клетчатый костюм

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка появилась в эффектном клетчатом костюме на фотосессии

Известная украинская певица Надя Дорофеева примерила стильный клетчатый костюм для рекламной фотосессии вместе с Позитивом (Алексей Завгородний). Певица, которая недавно кардинально изменила прическу, продолжает удивлять фанатов смелыми образами. Артистка появилась в кадре в костюме от украинского дизайнера Евгении Скварской. Снимок опубликован в Instagram звезды.

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка надела широкие удлиненные брюки с лампасами и укороченный топ с длинными рукавами в классическую шотландскую клетку. Образ был дополнен необычными серьгами-кольцами и кроссовками Balenciaga.

Певица поделилась несколькими кадрами с фотосессии в своих Instagram-stories.

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фанаты просто влюблены в чувство стиля артистки. Под фото они выразили свое восхищение сильным "луком" знаменитости.

"Вы просто божественно красивая) каждый раз любуюсь вашими фото, настоящий идеал красоты и утонченности", "Вы очень красивая. Эталон красоты и женственности", "Это красота искусства!!!", "Стиль просто шикардос", " Красотка, классный прикид", "Надь, топовые кроссовки", "Скажу просто: это ВАУ", — написали фаны.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что фото Дорофеевой вызвало скандал в сети.

Ранее мы писали, что Дорофеева засветилась в откровенном наряде в компании мужа.

Видео: (video.rbc.ua)