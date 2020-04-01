Это ужасно: Екатерина Кухар призналась, что ее крайне раздражает в муже

Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Также Кухар рассказала о воспитании детей

Екатерина Кухар остается дома на самоизоляции с мужем и детьми — Тимуром и Настей. При этом первые пару недель Кухар и Александр Стоянов были вынуждены провести вместе отдельно от детей. Дело в том, что прима-балерина и премьер Национальной оперы Украины “вернулись в карантин” из Таиланда. Пара улетела на экзотический остров Краби, где они планировали провести свой медовый месяц. Однако именно в этот период их застали тревожные новости о пандемии коронавируса и требовании немедленно вернуться в Украину. Поэтому вернувшись домой, артисты ответственно самоизолировались.

Одна из подписчиц Кухар спросила, как артистка выбиралась из Таиланда.

“Сложно! Покупали билеты и делали целых три пересадки. Когда объявили, что границы будут закрывать, у многих началась паника. Поэтому мы купили билеты — даже не поменяли! И не с первого раза, а наверное с раза десятого”, — отметила Кухар.

К слову, на днях Екатерина решила провести instagram-сессию “вопрос-ответ”, во время которой прима-балерина отвечала на абсолютно разные вопросы. И после вопроса о Таиланде поклонники артистки начали интересоваться личным. К примеру, что Екатерине нравится в муже, а что раздражает.

“Мне в муже нравится абсолютно все, особенно его великодушие… Я знаю, что меня раздражает в муже! Меня раздражает, когда он есть семечки в кровати — это ужасно”.

А вот на вопрос о воспитании детей Екатерина отвечает: “На мой взгляд, самое важное в воспитании детей — это любовь и личный пример”.

Кстати, а вот после карантина Кухар советует посетить Таиланд (для роскошного отдыха) или Францию (для культурного развития).

Также поклонники поинтересовались, что для Екатерина значит идеальный день.

“Мой идеальный день начинается с вечера с идеального спектакля. Потом прихожу домой — ванна, свеча, отдых. И следующи день — выходной с детьми, с семье”, — вдохновленно рассказывает Кухар.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Также Екатерина отметила, что следующий спектакль у нее запланирован на 29 апреля — в Национальной опере состоится постановка “Кармен-сюита”.

“Конечно, если не продлится карантин. Но кажется, что он продлится, к сожалению”, — подытожила Кухар.

Напомним, ранее муж Екатерины Кухар заворожил пикантным фото жены в Таиланде.