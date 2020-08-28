Это уровень! Тина Кароль покоряет сеть совместным треком с мировой звездой Snoop Dogg

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Украинская певица записала совместный хит с мировой звездой

Премьера совместной работы под названием Blow Your Mind украинской поп-дивы и всемирно популярного американского R&B-исполнителя Snoop Dogg состоялась на всех стримминг-платформах мира (Apple Music, Spotify и прочих).

Тина рассказала, с чего началось сотрудничество с мировой знаменитостью. Так, год назад она подписала контракт с независимым американским лейблом в США.

"Я много работала над тем, чтобы артист из Украины мог быть конкурентно способным на этом рынке. Не только в нашей стране. Подписала этот контракт, работала над альбомом, прошло много времени, прежде чем первые шаги этой работы стали общественно известны", - воспоминает артистка.

Фото постера (пресс-служба артистки)

Тина рассказала о спонтанном предложении поработать со Snoop Dogg. Один телефонный звонок заставил певицу испытать приятный шок, причем не один раз. Она призналась, что всего за час справилась с поставленной перед ней задачей – записать свой отрывок песни.

"Я сидела дома, зазвонил телефон. И представитель лейбла мне говорит, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество со Snoop Dog. Это был первый шок! А потом мне говорят, у тебя есть всего час, чтобы записала свой кусок в треке! Еще один шок! Всего лишь час! Я тут же подумала, у нас есть классные украинские авторы. Сразу же нашла новую песню одного из наших украинских авторов, я с ним сотрудничаю, взяла из нее кусочек, вложила, спела, сделали текст. И получилась цельная картинка", - призналась украинская певица.

Артисты решила не снимать клип из-за всемирной пандемии коронавируса, а ограничиться lyric-video.

На странице Тины под премьерой накопилось немало восторженных откликов первых слушателей.

Это нереально круто

Вот это уровень! Молодчина

Это просто взрыв всего

Взорвала всем нам мозг!

Тина, это бомба

Ну все понятно - это трек года

Это очень круто!

Просто пушка

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Тина Кароль показала уникальное платье в одном экземпляре, созданное для ее выступления на День Независимости.