Это уровень! Тина Кароль покоряет сеть совместным треком с мировой звездой Snoop Dogg

Украинская певица записала совместный хит с мировой звездой
Премьера совместной работы под названием Blow Your Mind украинской поп-дивы и всемирно популярного американского R&B-исполнителя Snoop Dogg состоялась на всех стримминг-платформах мира (Apple Music, Spotify и прочих).
Тина рассказала, с чего началось сотрудничество с мировой знаменитостью. Так, год назад она подписала контракт с независимым американским лейблом в США.
"Я много работала над тем, чтобы артист из Украины мог быть конкурентно способным на этом рынке. Не только в нашей стране. Подписала этот контракт, работала над альбомом, прошло много времени, прежде чем первые шаги этой работы стали общественно известны", - воспоминает артистка.
Фото постера (пресс-служба артистки)
Тина рассказала о спонтанном предложении поработать со Snoop Dogg. Один телефонный звонок заставил певицу испытать приятный шок, причем не один раз. Она призналась, что всего за час справилась с поставленной перед ней задачей – записать свой отрывок песни.
"Я сидела дома, зазвонил телефон. И представитель лейбла мне говорит, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество со Snoop Dog. Это был первый шок! А потом мне говорят, у тебя есть всего час, чтобы записала свой кусок в треке! Еще один шок! Всего лишь час! Я тут же подумала, у нас есть классные украинские авторы. Сразу же нашла новую песню одного из наших украинских авторов, я с ним сотрудничаю, взяла из нее кусочек, вложила, спела, сделали текст. И получилась цельная картинка", - призналась украинская певица.
Артисты решила не снимать клип из-за всемирной пандемии коронавируса, а ограничиться lyric-video.
На странице Тины под премьерой накопилось немало восторженных откликов первых слушателей.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Тина Кароль показала уникальное платье в одном экземпляре, созданное для ее выступления на День Независимости.