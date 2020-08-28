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Это уровень! Тина Кароль покоряет сеть совместным треком с мировой звездой Snoop Dogg

Пятница 28 августа 2020 13:39
Это уровень! Тина Кароль покоряет сеть совместным треком с мировой звездой Snoop Dogg
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Украинская певица записала совместный хит с мировой звездой

Премьера совместной работы под названием Blow Your Mind украинской поп-дивы и всемирно популярного американского R&B-исполнителя Snoop Dogg состоялась на всех стримминг-платформах мира (Apple Music, Spotify и прочих).

Тина рассказала, с чего началось сотрудничество с мировой знаменитостью. Так, год назад она подписала контракт с независимым американским лейблом в США.

"Я много работала над тем, чтобы артист из Украины мог быть конкурентно способным на этом рынке. Не только в нашей стране. Подписала этот контракт, работала над альбомом, прошло много времени, прежде чем первые шаги этой работы стали общественно известны", - воспоминает артистка.

Это уровень! Тина Кароль покоряет сеть совместным треком с мировой звездой Snoop Dogg

Фото постера (пресс-служба артистки)

Тина рассказала о спонтанном предложении поработать со Snoop Dogg. Один телефонный звонок заставил певицу испытать приятный шок, причем не один раз. Она призналась, что всего за час справилась с поставленной перед ней задачей – записать свой отрывок песни.

"Я сидела дома, зазвонил телефон. И представитель лейбла мне говорит, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество со Snoop Dog. Это был первый шок! А потом мне говорят, у тебя есть всего час, чтобы записала свой кусок в треке! Еще один шок! Всего лишь час! Я тут же подумала, у нас есть классные украинские авторы. Сразу же нашла новую песню одного из наших украинских авторов, я с ним сотрудничаю, взяла из нее кусочек, вложила, спела, сделали текст. И получилась цельная картинка", - призналась украинская певица.

Артисты решила не снимать клип из-за всемирной пандемии коронавируса, а ограничиться lyric-video.

На странице Тины под премьерой накопилось немало восторженных откликов первых слушателей.

  • Это нереально круто
  • Вот это уровень! Молодчина
  • Это просто взрыв всего
  • Взорвала всем нам мозг!
  • Тина, это бомба
  • Ну все понятно - это трек года
  • Это очень круто!
  • Просто пушка

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Тина Кароль показала уникальное платье в одном экземпляре, созданное для ее выступления на День Независимости.

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