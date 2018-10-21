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"Это такое счастье": жена Пятова призналась, что мечтает о сыне (видео)

Lite » Звезды 21.10.2018 - 11:48

Видео: Светская жизнь (Youtube-канал/Світське життя)

Жена известного украинского футболиста Андрея Пятова рассказала, что думает о своей четвертой беременности. Об этом она сообщила Кате Осадчей в "Светской жизни".

"Конечно, надежда всегда есть (что будет мальчик – ред.). Но девочки – это такое счастье, особенно для отца. Очень надеюсь, что он тоже так считает", - сказала она.

Обратим внимание, что на данный момент у пары три дочери. Однако, утверждает женщина, ее положение не является причиной для пропуска ярких мероприятий.

&quot;Это такое счастье&quot;: жена Пятова призналась, что мечтает о сыне (видео)

Скриношот из видео (Youtube-канал/Світське життя)

"Я считаю, что беременность не является причиной, чтобы отказываться от Венского бала во Львове. Я ж не делаю здесь каких-то кульбитов. И плюс, у меня очень надежный партнер. Мы удалили все элементы, когда меня нужно было поднимать. Собираюсь танцевать до самых родов. У партнера тоже жена в положении", - подчеркнула она.

&quot;Это такое счастье&quot;: жена Пятова призналась, что мечтает о сыне (видео)

Скриношот из видео (Youtube-канал/Світське життя)

Напомним, что беременная Тодоренко рассказала, почему удаляется из Instagram.

Также мы писали, что Влад Топалов сводил Регину Тодоренко на бал и сделал откровенное заявление со сцены.

 Видео: (video.rbc.ua)

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