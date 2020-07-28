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Вот это сюрприз! Тина Кароль в роскошном платье спустилась в киевское метро

Вторник 28 июля 2020 16:53
Вот это сюрприз! Тина Кароль в роскошном платье спустилась в киевское метро
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Певица исполнила свои хиты прямо в подземке, не на шутку поразив пассажиров

Украинская поп-дива Тина Кароль умеет удивить своих поклонников - к примеру, на прошлых выходных она спустилась в киевское метро средь бела дня, где исполнила свои самые известные хиты. Для столь необычного появления на публике певица выбрала изысканное блестящее платье от британского дизайнера David Komа.

Артистка в роскошном наряде оказалась на станции метро Дорогожичи, где спела попурри из своих песен для киевлян и гостей города.

Украшенное пайетками облегающее платье в пол состоит из двух частей - серебристого верха и нежно-розовой полупрозрачной юбки. Тина дополнила образ красивой укладкой и своей фирменной красной помадой.

Вот это сюрприз! Тина Кароль в роскошном платье спустилась в киевское метро

Пассажиры вагонов с интересом присоединялись к концерту, даря звезде искренние улыбки и аплодисменты, и делали фото на память. Это действо было частью праздничного шоу "З Днем народження, Україно!" ко Дню Независимости, которое канал "Украина" покажет 24 августа.

Вот это сюрприз! Тина Кароль в роскошном платье спустилась в киевское метроВот это сюрприз! Тина Кароль в роскошном платье спустилась в киевское метро

Как оказалось, спускаться в метрополитен – обычное дело для артистки, но именно пела она там впервые.

"Выступать для людей, которые только что прибыли на станцию ​​– неожиданно даже для меня самой! Честно скажу, я никогда не пела в метро. Но бывает такое, что надо быстренько где-то оказаться. Пробки в Киеве – нормальная практика, например, как это было на прошлой неделе. Поэтому время от времени я спускаюсь в метро", – рассказала Тина Кароль на съемочной площадке.

Вот это сюрприз! Тина Кароль в роскошном платье спустилась в киевское метро

Тина Кароль восхитила элегантным образом в метро (фото: пресс-служба канала Украина)

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK Насти Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника и группы MOZGI. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, где планирует купить дом - певице очень понравился уголок в украинских горах.

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