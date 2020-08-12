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Вот это синхронность! Потап с сыном впечатлили сеть своим фирменным приветствием

Среда 12 августа 2020 10:39
Вот это синхронность! Потап с сыном впечатлили сеть своим фирменным приветствием
Потап с сыном Андреем (Фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Lite

Рэпер и его сын позировали в спортивной форме

Потап признается, что не балует сына Андрея, как раньше, а нашел к парню особый подход – он поощряет его достижения в учебе и старается поводить совместный досуг с мальчиком активно и с пользой. Так, рэпер и его наследник с удовольствием делятся фото и видеооотчетами, снятыми во время их встреч и каждый раз умиляют поклонников артиста. В этот раз Потап и Андрей показали фирменное приветствие, которое впечатлило сеть.

Рэпер и его сын надели спортивную форму для игры в баскетбол – шорты и майки с номерами и надписями (в частности, у Андрея –NBA, а у его звездного отца - MIAMI с номером 3). Они показали синхронную и слаженную череду одинаковых движений во время приветствия.

"Приветствие с моим сыном", - подписал на английском ролик рэпер.

Потап с сыном Андреем позабавили фирменным приветстствием (Фото: instagram.com/realpotap)

Видео одной из первых оценила Настя Каменских, оставив смайлы. Поклонники рэпера также не остались в стороне и прокомментировали ролик.

  • Крутяк
  • Залипательно
  • Такі хороші
  • Класс
  • Красавчики
  • Это так мило!
  • Оце синхронність
  • Папин сын
  • Команда Потапенко, вы однозначно красавчики

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Потап удивил поклонников фото с двойней. Он запечатлен в компании коллег по группе MOZGI – дядей Вадей и Алексеем Завгородним (Позитивом).

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