Вот это щедрость: стало известно, что Дэвид и Виктория Бекхэм подарят сыну на свадьбу

Бруклин Бекхэм и Николе Пельтц (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Родители не поскупились

Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц стала главной темой для обсуждения всех мировых таблоидов. Пока старший сын знаменитой британской четы и наследница американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца планируют торжество, их не менее знаменитые родственники готовят подарки. Так, на днях стало известно, что подарит молодоженам Викторя Бекхэм и ее супруг – экс-футболист Дэвид Бекхэм.

Молодожены вне себя от счастья (фото: instagram.com/nicolaannepeltz)

Супруги подговили для сына и его избранницы поистине роскошный подарок: по слухам, это будет дом в Лондоне. Инсайдер сообщает, что 21-летний Бруклин и 25-летняя Никола невероятно рады такому презенту, хотя и планируют жить в Америке.

Что касается свадьбы, то ее планируют провести с размахом – оплатить пышное гуляние взялся отец невесты. К слову, Бруклин и Никола решили устроить две церемонии, чтобы отметить событие смогли как родные жениха в Великобритании, так и невесты – во Флориде.

Пара планирует пышное торжество (фото: instagram.com/nicolaannepeltz)

Напомним, о том, что молодые люди решили узаконить отношения, они сообщили около недели назад. Посты в сети сделали Бруклин, Никола а также Виктория и Дэвид Бекхэм. По всей видимости, такому союзу родители парня невероятно рады. Жених написал в своем Instagram: «Две недели назад я попросил свою половинку выйти за меня замуж, и она сказала "да". Я самый счастливый человек в мире. Я обещаю быть лучшим мужем и однажды лучшим папой». «Ты сделал меня самой счастливой девушкой в мире. Я не могу дождаться, чтобы провести остаток моей жизни рядом с тобой. Твоя любовь – самый ценный подарок. Я так люблю тебя, малыш…», – парировала ему Никола.

Обручальное кольцо (фото: instagram.com/nicolaannepeltz)

К слову, Никола уже успела продемонстрировать обручальное кольцо стоимостью 200 000 долларов. По слухам, Бруклин лично разрабатывал дизайн кольца с бриллиантами и изумрудной огранкой.