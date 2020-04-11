Это шанс: Ирина Билык обеспокоила сеть откровением о расставании

Певица украсила обложку глянца и сделала неожиданное признание
Народная артистка Украины Ирина Билык недавно отпраздновала свой юбилей - певице исполнилось 50 лет. Конечно же, пандемия коронавируса и жесткий карантин внесли свои коррективы в ее планы - звезде пришлось отменить юбилейный тур по Украине и устроить скромное семейное празднование дома с родителями и сыновьями. Однако она не унывает и находит плюсы в любой ситуации. Недавно исполнительница украсила обложку глянца "Добрые советы" и поразила неожиданным откровением о расставании.
Соответствующей публикацией Билык поделилась на своей странице в Instagram. На снимке певица запечатлена в лимонно-желтой футболке и пиджаке в тон, а также эффектной белой шляпе. Волосы артистки выпрямили и оставили распущенными, а на лицо нанесли красивый яркий макияж.
"Я считаю, что любое расставание должно женщину окрылять: это шанс измениться к лучшему. А вы как считаете?" - заинтриговала заявлением Ирина.
Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)
Отметим, что с 2013 года она замужем за российским режиссером и фотографом Асланом Ахмадовым, а в 2015 году с помощью суррогатной матери у них родился сын Табриз. Пара живет на две страны в "гостевом браке" и не раз признавались, что их это вполне устраивает.
Подписчики Билык принялись делиться своим мнением по данному вопросу - многие согласились с ней и отметили, что у них был похожий опыт с расставанием.
Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)
Ранее Ирина Билык откровенно рассказала, чем занимается на карантине.