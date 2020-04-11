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Это шанс: Ирина Билык обеспокоила сеть откровением о расставании

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.04.2020 - 12:01
Это шанс: Ирина Билык обеспокоила сеть откровением о расставании
Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Певица украсила обложку глянца и сделала неожиданное признание

Народная артистка Украины Ирина Билык недавно отпраздновала свой юбилей - певице исполнилось 50 лет. Конечно же, пандемия коронавируса и жесткий карантин внесли свои коррективы в ее планы - звезде пришлось отменить юбилейный тур по Украине и устроить скромное семейное празднование дома с родителями и сыновьями. Однако она не унывает и находит плюсы в любой ситуации. Недавно исполнительница украсила обложку глянца "Добрые советы" и поразила неожиданным откровением о расставании.

Соответствующей публикацией Билык поделилась на своей странице в Instagram. На снимке певица запечатлена в лимонно-желтой футболке и пиджаке в тон, а также эффектной белой шляпе. Волосы артистки выпрямили и оставили распущенными, а на лицо нанесли красивый яркий макияж.

"Я считаю, что любое расставание должно женщину окрылять: это шанс измениться к лучшему. А вы как считаете?" - заинтриговала заявлением Ирина.

Это шанс: Ирина Билык обеспокоила сеть откровением о расставании

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Отметим, что с 2013 года она замужем за российским режиссером и фотографом Асланом Ахмадовым, а в 2015 году с помощью суррогатной матери у них родился сын Табриз. Пара живет на две страны в "гостевом браке" и не раз признавались, что их это вполне устраивает.

Подписчики Билык принялись делиться своим мнением по данному вопросу - многие согласились с ней и отметили, что у них был похожий опыт с расставанием.

  • Полностью согласна, я после расставания, день поплакала, а потом пошла в спортзал, занялась собой и похудела
  • Конечно, что бы в итоге встретить своего по настоящему родного и любимого человека
  • Красивая очень
  • Так, кожного разу ми робимо для себе висновки, стаємо сильнішими, впевненішими, мудрішими. І це допомагає зустріти врешті решт саме Його
  • Расставание может и окрыляет ,но не потеря
  • 100% я всегда после расставаний начинала жить по новому. С новым запалом и жаждой чего то нового
  • Бывало по-всякому
  • Варианта два или..... или.... каждый выбирает сам, но и у каждого своя судьба
  • думаю,так, все верно! Только сильные так думают и действуют!я с вами

Это шанс: Ирина Билык обеспокоила сеть откровением о расставании

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

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