Вот это растяжка! Регина Тодоренко в купальнике занялась йогой на Бали

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая активно проводит время на райском острове

Экс-звезда популярной программы “Орел и Решка” Регина Тодоренко ведет активную и насыщенную жизнь, доказывая, что маленький ребенок этому вовсе не помеха. Телеведущая много работает и сама дает интервью, а сейчас решила устроить себе отпуск и вместе с годовалым сыном Михаилом улетела на райский остров Бали. Впрочем, даже там она не просто лежит на пляже - артистка вновь начала заниматься серфингом после 2,5-летнего перерыва, чему очень рада.

Кроме того, каждое утро Регина начинает с занятий йогой. На своей странице в Instagram она поделилась эффектным кадром, на котором запечатлена в одной из асан - которая, к слову, требует неплохой растяжки!

При этом на ведущей лишь цельный черный купальник, на лице нет на грамма макияжа, а волосы естественно растрепаны. Коврик для йоги она расстелила прямо на траве и выглядит очень расслабленной и умиротворенной.

Фото: Регина Тодоренко на Бали (instagram.com/reginatodorenko)

"#доброеутро начинается с йоги. В сториз провожу опрос, какое количество людей занимается йогой из 7млн. Жду ваших ответов! Спасибо. Пишите в комментах, из какого вы города и сколько занимаетесь йогой. Мне вот за последнее время полюбилась дживамукти Йога", - поделилась Тодоренко.

Стоит отметить, что ведущая и ранее демонстрировала впечатляющую гибкость - к примеру, во время съемок интервью с Ксенией Собчак они обе сели на шпагат! А результатом Регина похвасталась на своей страничке.

Фото: Регина Тодоренко и Ксения Собчак (instagram.com/reginatodorenko)

Фолловеры тут же принялись восхищаться стройной фигурой и прекрасной спортивной формой и растяжкой телезвезды.

Я просто тебя обожаю, красивая веселая,самая классная ведущая орел и решка

Очень хочу !надо наконец-то набраться смелости и сделать первый шаг который самый сложный

Посоветуйте комплекс упражнений. пажаистаааа

Точно доброе утро

Мама Регина в прекрасной форме

Вот это растяжка!

Ого, ну а если ето все происходит в данний момент)))))) то мильйон сердець))))) люблю

Хабаровск занималась один год. Круто, надо ещё возобновить занятия

Как всегда прекрасна и удивительна и красотка

Материнство вам к лицу

Как можно быть в такой шикарной форме, сразу после появления малыша??!!! Неужели только йога может так восстанавливать?

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко решила перейти на бесслизистую диету во время отдыха на Бали.