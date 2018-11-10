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"Это просто супер!": фанатов растрогала новая песня Лободы "INSTADRAMA"

Lite » Звезды 10.11.2018 - 13:58
Кадр из видео (instagram.com/lobodaofficial)
Кадр из видео (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники без ума от новой песни опальной певицы

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно призналась, что скучает по Киеву, представила новый трек INSTADRAMA, в котором спела о разлуке с любимым и несостоявшейся любви. Премьера песни состоялась в Instagram на официальной странице певицы.

В соцсетях Светлана призналась, что любит эту песню всем сердцем, и попросила поклонников также сильно проникнуться ее атмосферой.

&quot;Это просто супер!&quot;: фанатов растрогала новая песня Лободы &quot;INSTADRAMA&quot;

Скриншот поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

 

Видео: (instagram.com/lobodaofficial)

Большинству фанов песня понравилась. Некоторые пророчествуют "Инстадраме" верхние позиции в чартах.

"Очень красивая песня. Спасибо за такую нереальную песню", "Огонь!!! Как всегда", "Красивая песня", "Как всегда хит", "Отличная песня, очередной ХИТ! Второй день напеваю", "Класс!!", "Как всегда великолепно!", "Это просто супер!!!!! Больше хитов пронизывающее наше сердце!!!!", "Идиллия. Прекрасный лирический трек", — пишут фанаты.

Некоторые из поклонников раскритиковали песню.

"Чего-то не зашла… Разочарование(", "Опять нытье", "Однотипно", "Это перепевка какой-то песни Димы Маликова, или что?", "Не очень", — пишут возмущенные пользователи.

&quot;Это просто супер!&quot;: фанатов растрогала новая песня Лободы &quot;INSTADRAMA&quot;

&quot;Это просто супер!&quot;: фанатов растрогала новая песня Лободы &quot;INSTADRAMA&quot;

&quot;Это просто супер!&quot;: фанатов растрогала новая песня Лободы &quot;INSTADRAMA&quot;

&quot;Это просто супер!&quot;: фанатов растрогала новая песня Лободы &quot;INSTADRAMA&quot;

&quot;Это просто супер!&quot;: фанатов растрогала новая песня Лободы &quot;INSTADRAMA&quot;

&quot;Это просто супер!&quot;: фанатов растрогала новая песня Лободы &quot;INSTADRAMA&quot;

&quot;Это просто супер!&quot;: фанатов растрогала новая песня Лободы &quot;INSTADRAMA&quot;

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

Напомним, что ранее Лобода решила отправиться в Тибет к монахам.

Также мы писали, что Лобода рассказала, как чувствует себя после операции.

 Видео: (video.rbc.ua)

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