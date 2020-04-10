Это была проблема: Потап рассекретил действенный метод воспитания сына

Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)

Рэпер заключил с сыном важный договор

Потап, который твердо уверен, что на карантине украинские звезды должны делать социально-полезный и интересный контент для поклонников, решил выпустить новое шоу, где вместе со своим другом и коллегой Алексеем Завгородним "Позитивом" (экс-участник "Время и Cтекло", вокалист группы MOZGI)обсуждает увлекательные и актуальные темы, а также делится историями из жизни. Так, в первом выпуске передачи 2POPОDCAST он честно признался, что у него были проблемы со здоровьем, и ему пришлось пить антибиотики, из-за чего рэпер пропускал домашние тренировки и даже впал в панику. Теперь же он поднял вопрос карантинных будней школьников, ведь у продюсера подрастает сын Андрей, который сейчас учится дистанционно.

Рэпер убежден, что дети должны быть сами заинтересованы в получении качественного образования и сейчас, когда обучение стало временно онлайн, отнестись к этому с максимальной ответственностью и двойным усердием. Сам же Потап поделился собственным методом мотивации сына к учебе и хорошим оценкам.

Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)

"У меня такая фишка с сыном. Расскажу при всех. Андрюха, не обижайся. Я папа, который в основном отсутствует, потому что на концертах. Я посмотрел, что я, когда появляюсь эти два дня в месяц, три-четыре (я стараюсь все время), мы с ним катаемся на всех горках. Я не жадничаю ни на что, покупаю все! И это была проблема, потому что нельзя заваливать ребенка подарками. Я с ним договорился, что мы суммируем оценки, которые он получил за неделю. Например, он получил 65, добавляем 0 и выходит 650. Если он получил оценки не ниже 8, то он получает сумму 650 грн электронных виртуальных денег. Потому что так я потрачу на него гораздо больше. Например, если он получает 8, то -200, семерку – минус 200. Мы начали играть в такую игру. Я начал тратить меньше денег, он получает свое электронное лаве, играет во все свои виртуальные игры. Это такая система, и она работает. Мы теперь стали созваниваться чаще, и он старается. У нас действуют жесткие правила – если кто-то нарушает, минусуется", - рассказал он детали.

"Может у вас не такая финансовая возможность, но вопрос не в деньгах, а в стимуле", - пояснил Потап.

Видео: Youtube/2POPОDCAST

Ранее Потап переоделся в платье жены Насти Каменских и раззадорил сеть зажигательным танцем.