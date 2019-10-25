Это особенное время: Кайли Дженнер заинтриговала "беременным" фото

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда вновь удивила поклонников

Кайли Дженнер известна своей любовью к откровенным снимкам, в это раз решила вспомнить об одном из самых важных периоде для каждой женщины – беременности. Она показала архивное фото, где позирует в белом бикини и откровенном топе и демонстрирует уже достаточно большой животик.

Кайли в период беременности (фото: instagram.com/kyliejenner)

"У меня так много фотографий с беременности, но эта всегда была одной из моих любимых. Вынашивание моей малышки Сторми было таким особенным временем в моей жизни... Я на самом деле стала намного сильнее и независимее на протяжении всего опыта. Женщины действительно удивительны... Отмечайте сильных женщин в своей жизни", – написала Кайли и добавила отметку своей мамы – Крис Дженнер. "Я люблю тебя так сильно", – написала знаменитая мама своей дочери.

Кайли и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Ты должна делиться большим количеством фото со своей беременности", "Нет сильнее любви!", "Ты забыла отметить себя", – вдохновились ее фолловеры, не забывая также отмечать своих сильных подруг.

Трэвис и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, дочь Кайли Дженнер – Сторми – родилась 1 февраля 2018 года. С отцом девочки – американским рэпером Трэвисом Скоттом – она познакомилась весной 2017-го года на популярном музыкальном фестивале Коачелла. Пара сразу же начала встречаться, но до свадьбы не дошло. Молодые люди официально не оформляли отношения, хотя любили рассказывать, что и так чувствуют себя семьей. Поэтому известие о расставании было как гром среди ясного неба.

Несколько месяцев назад звезды объявили о перерыве в отношениях, аргументируя это тем, что оба они постоянно в разъездах, что плохо сказывается на доверии. По слухам, Трэвис изменял своей возлюбленной, но сама Кайли эту информацию не комментирует. А рэпер высказался, что не советует не верить всему, что пишут в прессе.