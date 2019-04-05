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Вот это ножки: Леся Никитюк показала, как развлекается в пробках

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.04.2019 - 09:44
Вот это ножки: Леся Никитюк показала, как развлекается в пробках
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Активная телеведущая не скучает даже в автомобильных заторах

Веселая и позитивная телеведущая Леся Никитюк не скучает и не унывает в любой ситуации, что и доказала в очередной раз. Шоувумен опубликовала новое фото в своем Instagram, показав фанам, чем она занимается, когда попадает в автомобильную пробку в Киеве.

Леся решила не тратить время зря и устроила себе фотосессию в машине. "Богиня ламината" позировала в блестящем коротком черном платье и туфлях-лодочках, сидя на водительском месте. Кокетливая поза ведущей выгодно подчеркнула ее длинные стройные ноги.

Вот это ножки: Леся Никитюк показала, как развлекается в пробках

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Эффектный снимок удостоился восхищенных комментариев в том числе и от звездных друзей Никитюк.

"Элегантная", - написала Лилия Подкопаева.

"Wow, полегче, красотка", - отметила Илона Гвоздева.

"Вау!!! Леся! Шик! Блеск! Красота" - не сдержалась Ирина Демичева, жена Монатика.

Вот это ножки: Леся Никитюк показала, как развлекается в пробках

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Остальные подписчики также не стали отставать и засыпали теледиву комплиментами.

  • "Леся таким відом - создаєш аварійну сітуацию)))"
  • "Леся, ты Божествена Дівчина!"
  • "Красива ты Леська!"
  • "Наступного разу, як стоятиму в заторі, буду вишукувати Лесю Нікітюк, яка робить фото під час заторів"
  • "Багіня!!!"
  • "Вы красотка!!!"
  • "Леся, любуюся тобою!"
  • "Леся, ну яка ж ти гарна"
  • "Оуу оу оу.. Шо це за лєді?? Мої очі! Мої очі!!! Вони ісліплені. Осліплені твоєю красою)) Ти завжди БАГІНЯ!!!"
  • "Вау, какая девушка! Ооочень красивая!!!!"
  • "Очень,очень красиво"
  • "Вот это ножки!"
  • "Настоящая украинская красавица"
  • "Леся, ты богиня!!! И тут не теряешь время попусту"

Напомним, ранее Леся Никитюк показала себя 10 лет назад.

Мы также писали, что Леся Никитюк в смелом наряде "нарвалась" на комплимент от Оли Поляковой. Ведущая примерила трендовый предмет гардероба – удлиненный пиджак-платье ассиметричного кроя на одно плечо.

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