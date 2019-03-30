"Это невероятный кайф": Топалов растрогал фанов успехами в воспитании сына

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Муж Регины Тодоренко поделился своими эмоциями

Известный российский певец и супруг телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов, который в декабре прошлого года впервые стал отцом, растрогал пользователей сети эмоциональной историей о своих успехах в воспитании маленького сыночка.

На своей странице в Instagram новоиспеченный папа опубликовал фото с прогулки с Михаилом, при этом малыш спит в коляске. Влад признался, что быть отцом - просто кайф, а ощущения, когда сынок засыпает у тебя на руках, сложно передать словами.

Фото: Влад Топалов на прогулке с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Друзья!!!!! Вы знаете, это невероятный кайф, когда малой кричит, мамы, бабушки его убаюкивают, а он все продолжает и не успокаивается, а потом ты подходишь, чтобы дать любимым женщинам передохнуть и берешь дело в свои руки! Выражение лица и намерения - героические, а на самом деле ты думаешь: "ну, если у них не получилось, то ты-то куда лезешь?", но ты твердо решил дать маме-героине и бабушке отдохнуть. И через 5-10 минуток твой сын в твоих руках засыпает! Невозможно это ощущение передать словами. Только отцы меня поймут! Ну, и родители в целом!!!!" - поделился Топалов.

Поклонники заметили, что артист просто-таки светится от счастья на снимке и похвалили его, уверяя, что он замечательный отец.

"Столько счастья в ваших словах. Восхищаюсь вами";

"Влад!! Вы светитесь от счастья)) Ооочень рады за вас!!!) из вас получиться прекраснейший папа!!!)";

"Как приятно видеть тебя таким счастливым! Ты замечательный папа! Молодец! Счастья и гармонии Вашей прекрасной семье и в дальнейшем!";

"Замечательный отец, крутой чувак!)просто красавец)";

"Радостно за вас! После всех "героических " поступков молодости...наслаждайтесь этим осознанным счастьем";

"Вы настоящий папочка!!!";

"Очень рада за Вас, Влад, как отца и эмоции, которые Вы переживаете, непередаваемы! Вы, наверное, чувствуете себя Супергероем и это здорово! Главное, не растерять этот запал по жизни! Здоровья малышу и родителям!";

"Дай Бог здоровья всем Папам. Которые по настоящему заботятся о своей семьей";

"В глазах счастье и любовь";

"Какой счастливый папа. Ох, ребята, обожаю я вас. Счастья вам, здоровье сынишке", - пишут фолловеры певца.

Напомним, счастливая Регина Тодоренко блеснула стройной фигурой в купальнике. Девушка заметно похудела после родов.

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Кстати, ранее Влад Топалов сделал неожиданное признание о Тодоренко и сыне.