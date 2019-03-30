ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Это невероятный кайф": Топалов растрогал фанов успехами в воспитании сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.03.2019 - 15:09
"Это невероятный кайф": Топалов растрогал фанов успехами в воспитании сына
Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Муж Регины Тодоренко поделился своими эмоциями

Известный российский певец и супруг телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов, который в декабре прошлого года впервые стал отцом, растрогал пользователей сети эмоциональной историей о своих успехах в воспитании маленького сыночка.

На своей странице в Instagram новоиспеченный папа опубликовал фото с прогулки с Михаилом, при этом малыш спит в коляске. Влад признался, что быть отцом - просто кайф, а ощущения, когда сынок засыпает у тебя на руках, сложно передать словами.

&quot;Это невероятный кайф&quot;: Топалов растрогал фанов успехами в воспитании сына

Фото: Влад Топалов на прогулке с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Друзья!!!!! Вы знаете, это невероятный кайф, когда малой кричит, мамы, бабушки его убаюкивают, а он все продолжает и не успокаивается, а потом ты подходишь, чтобы дать любимым женщинам передохнуть и берешь дело в свои руки! Выражение лица и намерения - героические, а на самом деле ты думаешь: "ну, если у них не получилось, то ты-то куда лезешь?", но ты твердо решил дать маме-героине и бабушке отдохнуть. И через 5-10 минуток твой сын в твоих руках засыпает! Невозможно это ощущение передать словами. Только отцы меня поймут! Ну, и родители в целом!!!!" - поделился Топалов.

Поклонники заметили, что артист просто-таки светится от счастья на снимке и похвалили его, уверяя, что он замечательный отец.

"Столько счастья в ваших словах. Восхищаюсь вами";

"Влад!! Вы светитесь от счастья)) Ооочень рады за вас!!!) из вас получиться прекраснейший папа!!!)";

"Как приятно видеть тебя таким счастливым! Ты замечательный папа! Молодец! Счастья и гармонии Вашей прекрасной семье и в дальнейшем!";

"Замечательный отец, крутой чувак!)просто красавец)";

"Радостно за вас! После всех "героических " поступков молодости...наслаждайтесь этим осознанным счастьем";

"Вы настоящий папочка!!!";

"Очень рада за Вас, Влад, как отца и эмоции, которые Вы переживаете, непередаваемы! Вы, наверное, чувствуете себя Супергероем и это здорово! Главное, не растерять этот запал по жизни! Здоровья малышу и родителям!";

"Дай Бог здоровья всем Папам. Которые по настоящему заботятся о своей семьей";

"В глазах счастье и любовь";

"Какой счастливый папа. Ох, ребята, обожаю я вас. Счастья вам, здоровье сынишке", - пишут фолловеры певца.

Напомним, счастливая Регина Тодоренко блеснула стройной фигурой в купальнике. Девушка заметно похудела после родов.

Мы также писали, что Регина Тодоренко взбудоражила сеть рассуждениями о детях и карьере.

Кстати, ранее Влад Топалов сделал неожиданное признание о Тодоренко и сыне.

В ожидании лета: счастливая Тодоренко блеснула стройной фигурой в купальнике "По-другому не умею": Тодоренко взбудоражила сеть рассуждениями о детях и карьере
Выборы 2019 Выборы в Украине: как проходит день тишины перед голосованием за президента Рейтинги кандидатов
Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренкосын
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь