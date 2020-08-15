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Как это мило! Каменских в пижаме и без макияжа умилила нежностью с малышом

Суббота 15 августа 2020 12:56
Как это мило! Каменских в пижаме и без макияжа умилила нежностью с малышом
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Певица не может натешиться щеночками своей собаки Мими

Около недели назад в семье Насти Каменских произошло пополнение - ее любимая собачка Мими породы бишон фризе родила щенков. Певица не может нарадоваться очаровательным белоснежным малышам и часто тискает их. Так, на новых домашних кадрах она показала сладкое утро со своими пушистиками.

Настя запечатлена без макияжа и в розовой пижаме. Артистка держит на руках одного из щеночков и корчит на камеру милые рожицы.

"Unconditional love. Пусть ваши выходные будут такими же сладкими, как это фото", - прокомментировала трогательные фото Каменских.

Как это мило! Каменских в пижаме и без макияжа умилила нежностью с малышомКак это мило! Каменских в пижаме и без макияжа умилила нежностью с малышом

Настя Каменских покорила нежными фото с щенком (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники не смогли пройти мимо и оставили множество умиленных комментариев.

  • Такие маленькие, так хочется их обнять
  • Настя и тебе сладких выходных. Ребята делаем каждый себе сладкие воспоминания
  • Утютю який маленький
  • Какая классная собачка
  • Это невыносимо сладко! Too cute
  • Насть красотка
  • Какой маленький лапусик)))
  • Ня ня няшка
  • Гарна собачка
  • Так мило
  • Очень натурально) Настя как всегда топ

Как это мило! Каменских в пижаме и без макияжа умилила нежностью с малышом

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских в розовом ажурном мини восхитила фото на берегу океана.

Также Настя Каменских поделилась романтичным фото с мужем Потапом. Певица не поскупилась на комплименты для любимого мужчины и рассказала, какой же он на самом деле.

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