Как это мило! Каменских в пижаме и без макияжа умилила нежностью с малышом

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица не может натешиться щеночками своей собаки Мими

Около недели назад в семье Насти Каменских произошло пополнение - ее любимая собачка Мими породы бишон фризе родила щенков. Певица не может нарадоваться очаровательным белоснежным малышам и часто тискает их. Так, на новых домашних кадрах она показала сладкое утро со своими пушистиками.

Настя запечатлена без макияжа и в розовой пижаме. Артистка держит на руках одного из щеночков и корчит на камеру милые рожицы.

"Unconditional love. Пусть ваши выходные будут такими же сладкими, как это фото", - прокомментировала трогательные фото Каменских.

Настя Каменских покорила нежными фото с щенком (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники не смогли пройти мимо и оставили множество умиленных комментариев.

Такие маленькие, так хочется их обнять

Настя и тебе сладких выходных. Ребята делаем каждый себе сладкие воспоминания

Утютю який маленький

Какая классная собачка

Это невыносимо сладко! Too cute

Насть красотка

Какой маленький лапусик)))

Ня ня няшка

Гарна собачка

Так мило

Очень натурально) Настя как всегда топ

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских в розовом ажурном мини восхитила фото на берегу океана.

Также Настя Каменских поделилась романтичным фото с мужем Потапом. Певица не поскупилась на комплименты для любимого мужчины и рассказала, какой же он на самом деле.